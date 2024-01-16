Порошенко требует у львовских таможенников компенсацию из-за запрета на выезд в Венгрию

Пятый президент Украины Петр Порошенко. Фото: скриншот

Пятый президент Украины Петр Порошенко обратился в суд с иском против 7-го Карпатского пограничного отряда Украинской государственной пограничной службы. Он требует компенсацию в размере 500 тысяч гривен за моральный ущерб, связанный с тем, что в прошлом году ему было отказано в выезде из страны для встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Об этом сообщает zaxid.net

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В сообщении говорится, что слушание по этому делу намечено на 17 января в Львовском окружном административном суде и запланировано на 16:00.

Информацию о подаче иска первоначально сообщил телеграм-канал "ПолитХлопок". В дополнение к этому, иск также затрагивает вице-спикера Верховной Рады Александра Корниенко, который отменил международную командировку Порошенко.

Порошенко пытался выехать за границу

Стоит отметить, что 1 декабря 2023 года Порошенко пытался пересечь границу через пункт пропуска "Краковец-Корчева", утверждая, что у него запланирована командировка, подписанная председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком. Пограничная служба отказала ему в выезде, не объяснив причины. Позже представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко сообщил, что командировка была отменена Верховной Радой. Порошенко расценил это как препятствие дипломатической деятельности и угрозу оборонной способности Украины.

Издание "Украинская правда" сообщила, что отмену заграничной командировки инициировал вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко после получения служебного письма, содержание которого не разглашалось. На следующий день после инцидента Служба безопасности Украины заявила, что поездка была отменена из-за запланированной встречи с Виктором Орбаном. В ведомстве полагают, что Россия могла использовать эту встречу в своих интересах против Украины.

Напомним, именно первый заместитель Председателя Верховной Рады Александр Корниенко запретил уехать за границу экс-президенту.

Также мы писали, что на пункте пропуска Петр Порошенко пригрозил пограничнику, не выпускавшему его для заграничной поездки.