Российские провокаторы от имени Порошенко набирали иностранцев в "частную армию"

Изображение Петра Порошенко в фейковом видео российских провокаторов. Фото: скриншот с видео

Провокаторы из России "Вован и Лексус" общались с бойцами Международного легиона от имени экс-президента Украины Петра Порошенко, чтобы "завербовать их в частную армию", чтобы те приступили к "революции в Украине". Как известно, настоящие имена российских провокаторов — Владимир Кузнецов и Алексей Столяров.

Об этом пишет The Kyiv Independent.

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Что известно о разговоре между провокаторами и бойцами Легиона

Отмечается, что журналистам удалось пообщаться с некоторыми членами Международного легиона.

Один из бывших воинов сказал, что в конце разговора с фейковым Порошенко все пошло не по плану, ведь была плохая связь, видео постоянно выключалось, а губы "пятого президента" не совпадали со словами, а его жесты, казалось, вообще повторялись.

Также бойцы заподозрили вопросы собеседника о слабых местах на фронте, рекрутировании в Легион, военной зарплате и моральном духе армии.

В материале говорится, что трое экс-бойцов Международного легиона думали, что Порошенко решил создать батальон личной охраны и хочет дать им должности офицеров. По их словам, зарплата должна составлять до 12 тысяч евро, это в несколько раз превышает их плату в Легионе.

Позже стиль разговора изменился, ведь ломаным английским "Порошенко" назвал президента Украины Владимира Зеленского "диктатором" и спросил:

"Готовы ли вы остаться со мной, когда мы будем бороться против администрации Зеленского?"

Один из них ничего не ответил, другие согласились. После этого один человек с экрана сказал:

"Мы убьем этого урода в будущем".

Журналисты добавляют, что таких звонков было несколько. На них "бывший президент" был в той же одежде и месте.

Действия экс-бойцов после разговора с фейковым Порошенко

Поэтому двое военных, которые на это согласились, "решили посмотреть контракт и если бы там было что-то не то, они отказались бы".

Они приехали в офис Порошенко в Киев, где их, понятно что, не ждали и не пропустили, вместо этого сообщили, что это фейк.

Известно, что они общались по электронной почте [email protected]. Апрельский твит американской фирмы Proofpoint показал, что адрес, с которым они общались, был связан с "российской группой TA499 и ее злонамеренными атаками социальной инженерии". То есть электронные письма, скорее всего, посылали от российских провокаторов, а именно "Вована и Лексуса".

Что известно о дуэте "Вован и Лексус"

Отмечается, что "Вован и Лексус", то есть Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, являются российским дуэтом, который сделал карьеру путем обмана известных общественных и политических деятелей неудобными видео- и телефонными звонками.

Как известно, их поддерживает Кремль, однако они отрицают это.

Теперь согласившиеся бойцы ждут со страхом появления видео с разговором на федеральных каналах РФ. Также об этом уже знают ГУР и ВСУ.

Напомним, ранее мы писали, что Россия готовит "информационные операции", чтобы настроить мировое мнение против Украины в преддверии выборов в странах Запада 2024 года. Такое мнение высказал руководитель отдела по дезинформации Госдепартамента США Джейми Рубин.