Справа Порошенка: у ДБР розповіли подробиці

Петро Порошенко. FB/Петро Порошенко

Досудове розслідування по кримінальному провадженню відносно пʼятого президента України Петра Порошенка завершено. Сторона захисту ознайомиться із матеріалами, опісля обвинувальний акт потрапить до суду.

Про це Новини.LIVE розповіла радниця з комунікації Державного бюро розслідувань (ДБР) Тетяна Сап’ян.

Читайте також:

Розслідування у справі Порошенка завершено: що кажуть у ДБР

Нагадаємо, мається на увазі кримінальне провадження щодо злочинної схеми постачання впродовж 2014-15 років вугілля із тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям "ЛНР" та "ДНР" групою громадян України.

У вересні-листопаді 2021 року у даному провадженні вже повідомлено про підозру народному депутату Віктору Медведчуку, бізнесмену Сергію Кузярі та колишньому Міністру енергетики Володимиру Демчишину.



Провадження розслідується за ч. 1 та ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму), ч. 1 ст. 111 (держзрада) та ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичних організацій) КК України.

"Підтверджую, ми повідомляли виданню "Главком", що досудове розслідування по кримінальному провадженню відносно Петра Порошенка завершено. Сторона захисту ознайомиться із матеріалами, опісля обвинувальний акт потрапить до суду. Наразі підозрюваний, пʼятий президент, під особистим зобовʼязанням", — уточнила радниця з комунікації.

Також Сап’ян підтвердила, що як офіційна структура ДБР надало відповідь на офіційний запит ЗМІ.

"Жодного мегашифрування тут немає. Офіційно ми даної інформації не давали, бо вважаємо, що зараз не на часі піднімати політичні теми, які безпосередньо повʼязані із політикою", — підсумувала Сап’ян.

Порошенка підозрюють у держзраді: в чому суть скандалу

Відповідно до оприлюднених "плівок Медведчука" у травні 2021 року журналістами Bihus.Info, проросійський політик Віктор Медведчук закуповував вугілля в тодішніх ОРДЛО за узгодженням із "головним". Ймовірно, це був тодішній президент Петро Порошенко.

Через це 20 грудня 2021 року пʼятому президенту повідомили про підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій.

Віктор Медведчук. Фото: СБУ

Порошенка підозрюють в тому, що він розірвав контракти на поставку вугілля з ПАР та організував поставки вугілля з ОРДЛО. Сам експрезидент відкидає усі звинувачення на свою адресу.

За його словами, постачання вугілля мали врятувати Україну від енергетичної кризи на той момент, а самим постачанням вугілля з ОРДЛО займався тодішній уряд.

Нагадаємо, колишній президент України Петро Порошенко має компенсувати державі 210 млн доларів збитків за незаконно привласнений нафтопровід "Самара-Західний напрямок".

Про це повідомив політичний експерт Петро Олещук, коментуючи рішення Верховного Суду про повернення нафтопроводу у держвласність.