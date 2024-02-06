Дело Порошенко: в ДБР рассказали подробности

Петр Порошенко. FB/Петр Порошенко

Досудебное расследование по уголовному производству в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко завершено. Сторона защиты ознакомится с материалами, затем обвинительный акт попадет в суд.

Об этом Новини.LIVE рассказала советница по коммуникации Государственного бюро расследований (ДБР) Татьяна Сапьян.

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Напомним, имеется в виду уголовное производство по преступной схеме снабжения на протяжении 2014-15 годов угля из временно оккупированных территорий и содействие террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" группой граждан Украины.

В сентябре-ноябре 2021 года в данном производстве уже доложено о подозрении народному депутату Виктору Медведчуку, бизнесмену Сергею Кузяри и бывшему Министру энергетики Владимиру Демчишину.



Производство расследуется по ч. 1 и ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма), ч. 1 ст. 111 (госизмена) и ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористических организаций) УК Украины.

"Подтверждаю, мы сообщали изданию "Главком", что досудебное расследование по уголовному производству в отношении Петра Порошенко завершено. Сторона защиты ознакомится с материалами, после обвинительный акт попадет в суд. Сейчас подозреваемый, пятый президент, под личным обязательством", — уточнила советница по коммуникации.

Также Сапьян подтвердила, что в качестве официальной структуры ДБР предоставило ответ на официальный запрос СМИ.

"Никакого мегашифрования здесь нет. Официально мы данной информации не давали, потому что считаем, что сейчас не время поднимать политические темы, непосредственно связанные с политикой", — подытожила Сапьян.

Порошенко подозревают в госизмене: в чем суть скандала

Согласно обнародованным "пленкам Медведчука" в мае 2021 года журналистами Bihus.Info, пророссийский политик Виктор Медведчук закупал уголь у тогдашних ОРДЛО по согласованию с "главным". Вероятно, это был тогдашний президент Петр Порошенко.

Поэтому 20 декабря 2021 года пятому президенту сообщили о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций.

Виктор Медведчук. Фото: СБУ

Порошенко подозревают в том, что он расторг контракты на поставку угля из ЮАР и организовал поставки угля из ОРДЛО. Сам экспрезидент отвергает все обвинения в свой адрес.

По его словам, поставки угля должны были спасти Украину от энергетического кризиса на тот момент, а самой поставкой угля из ОРДЛО занималось тогдашнее правительство.

Напомним, бывший президент Украины Петр Порошенко должен компенсировать государству 210 млн долларов ущерба за незаконно присвоенный нефтепровод "Самара-Западное направление".

Об этом сообщил политический эксперт Петр Олещук, комментируя решение Верховного Суда о возвращении нефтепровода в госсобственность.