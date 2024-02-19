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В России национализировали фабрику Roshen, которой владеет Порошенко и его сын

19 февраля 2024 18:26
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В России национализировали фабрику Roshen, которой владеет Порошенко и его сын
Петр Порошенко. Фото: УНИАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Липецкий суд в России принял решение о национализации кондитерской фабрики Roshen. Она принадлежит экс-президенту Украины, лидеру политфракции "Европейская Солидарность" Петру Порошенко и его сыну Алексею.

Об этом сообщают пропагандистские росСМИ.

В России конфисковали фабрику Порошенко

Кроме ЧАО "Липецкая кондитерская фабрика "Рошен", суд принял национализацию липецкого ООО "Рошен".

В российский госбюджет также отдали части уставного капитала общества "Рошен", гендиректора предприятия Олега Казакова, тем самым лишив его и Порошенко проводить любую деятельность на территории страны-агрессора.

Отметим, что в 2014 году, когда Петр Порошенко стал президентом Украины, он обещал продать фабрику, но так и не выполнил обещание. Весной 2017 года СК РФ арестовал счета фабрики по делу о мошенничестве, а работников уволили, оставив только техперсонал и охранников. Сам экс-президент заявлял, что продать фабрику не мог из-за ареста и умышленных попыток украинской оппозиции "дать основания обвинять" его в том, что у него есть бизнес в России.

Напомним, недавно российские пранкеры "Лексус и Вован" общались с бойцами Международного легиона от имени Порошенко, чтобы "завербовать их в частную армию" для начала "революции в Украине".

А в ГБР рассказали подробности по делу экс-президента о госизмене, вызванной преступной схемой поставки в 2014-2015 гг. угля с временно оккупированных территорий и содействия террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" группой граждан Украины.

Петр Порошенко
суд
Украина
Roshen
Россия

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