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В Польщі шестеро українців постраждали через наїзд авто на натовп

3 березня 2024 15:07
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В Польщі шестеро українців постраждали через наїзд авто на натовп
Автомобіль наїхав на натовп. Фото: Gаzeta Wyborcza
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Польщі серед постраждалих внаслідок наїзду авто на натовп є шість гфромадян України. Двоє з них перебувають у критичному стані.

Про це повідомила Gаzeta Wyborcza у неділю, 3 березня.

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Аварія сталася 1 березня у центрі польського міста Щеціна. Чоловік на легковому автомобілі в'їхав у групу людей, які переходили дорогу у дозволеному місці.

Після ДТП чоловік намагався втекти з місця інциденту, але він спричинив іншу аварію з трьома автомобілями, де також постраждали люди. Водія затримав один зі свідків інциденту.

дтп
ДТП на місці події. Фото: Gаzeta Wyborcza

Що відомо про постраждалих

Воєвода Західнопоморського воєводства Адам Рудавський сьогодні, 3 березня, повідомив, що внаслідок ДТП поранень зазнали 20 осіб віком від 5 до 62 років.

За його словами, серед постраждалих є шестеро громадян України. Також травм зазнали шестеро дітей.

Двоє постраждалих віком 22 і 58 років перебувають у критичному стані, четверо — у тяжкому. Травмованих госпіталізували у сім лікарень Щеціна.

затриманий
Затриманий винуватець ДТП. Фото: Gаzeta Wyborcza

Раніше ми повідомляли, що польські прикордонники затримали українців, які нелегально продавали таблетки для підвищення потенції. Вони вилучили мільйони ліків десятків видів препаратів.

Нагадаємо, в ніч на 26 лютого в центрі Варшави зґвалтували 20-річну українку. Зловмисник познущався з жінки та залишив її на сходах перед будинком. Постраждалу доставили до лікарні у важкому стані.

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