В Польше шесть украинцев пострадали из-за наезда авто на толпу

Автомобиль наехал на толпу. Фото: Gazeta Wyborcza

В Польше среди пострадавших в результате наезда авто на толпу есть шесть граждан Украины. Двое из них находятся в критическом состоянии.

Об этом сообщила Gаzeta Wyborcza в воскресенье, 3 марта.

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Авария произошла 1 марта в центре польского города Щецина. Мужчина на легковом автомобиле въехал в группу людей, переходивших дорогу в разрешенном месте.

После ДТП мужчина пытался скрыться с места инцидента, но он вызвал другую аварию с тремя автомобилями, где также пострадали люди. Водитель задержал один из свидетелей инцидента.

ДТП на месте происшествия. Фото: Gazeta Wyborcza

Что известно о пострадавших

Воевода Западнопоморского воеводства Адам Рудовский сегодня, 3 марта, сообщил, что в результате ДТП ранения получили 20 человек в возрасте от 5 до 62 лет.

По его словам, среди пострадавших шесть граждан Украины. Также травмы получили шесть детей.

Двое пострадавших в возрасте 22 и 58 лет находятся в критическом состоянии, четверо — в тяжелом. Травмированных госпитализировали в семь больниц Щецина.

Задержан виновник ДТП. Фото: Gazeta Wyborcza

Ранее мы сообщали, что польские пограничники задержали украинцев, которые нелегально продавали таблетки для повышения потенции. Они изъяли миллионы лекарств десятков видов препаратов.

Напомним, в ночь на 26 февраля в центре Варшавы изнасиловали 20-летнюю украинку. Злоумышленник поиздевался над женщиной и оставил ее на лестнице перед домом. Пострадавшую доставили в больницу в тяжелом состоянии.