В Польше шесть украинцев пострадали из-за наезда авто на толпу
В Польше среди пострадавших в результате наезда авто на толпу есть шесть граждан Украины. Двое из них находятся в критическом состоянии.
Об этом сообщила Gаzeta Wyborcza в воскресенье, 3 марта.
Автомобиль врезался в толпу
Авария произошла 1 марта в центре польского города Щецина. Мужчина на легковом автомобиле въехал в группу людей, переходивших дорогу в разрешенном месте.
После ДТП мужчина пытался скрыться с места инцидента, но он вызвал другую аварию с тремя автомобилями, где также пострадали люди. Водитель задержал один из свидетелей инцидента.
Что известно о пострадавших
Воевода Западнопоморского воеводства Адам Рудовский сегодня, 3 марта, сообщил, что в результате ДТП ранения получили 20 человек в возрасте от 5 до 62 лет.
По его словам, среди пострадавших шесть граждан Украины. Также травмы получили шесть детей.
Двое пострадавших в возрасте 22 и 58 лет находятся в критическом состоянии, четверо — в тяжелом. Травмированных госпитализировали в семь больниц Щецина.
Ранее мы сообщали, что польские пограничники задержали украинцев, которые нелегально продавали таблетки для повышения потенции. Они изъяли миллионы лекарств десятков видов препаратов.
Напомним, в ночь на 26 февраля в центре Варшавы изнасиловали 20-летнюю украинку. Злоумышленник поиздевался над женщиной и оставил ее на лестнице перед домом. Пострадавшую доставили в больницу в тяжелом состоянии.
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