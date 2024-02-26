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У Польщі затримали двох українців, які втекли за кордон на велосипедах

26 лютого 2024 20:41
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Польщі затримали двох українців, які втекли за кордон на велосипедах
Українці на велосипедах, які перетнули кордон. Фото: kolbuszowa.naszemiasto.pl
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Співробітники прикордонної служби в Медиці, Польща, затримали двох українців, які незаконно перетнули кордон з Україною на велосипедах. Вони хотіли потрапити до Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомило видання Kolbuszowa.naszemiasto у понеділок, 26 лютого.

Втеча українців за кордон

Інцидент стався минулої суботи на ділянці польсько-українського державного кордону, яку охороняють прикордонники з поста в Медиці.

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Українці на велосипедах, які перетнули кордон. Фото: kolbuszowa.naszemiasto.pl

"Патрульні, які здійснювали моніторинг місцевості за допомогою спеціального обладнання, помітили двох чоловіків на велосипедах, які перетинали кордон у недозволеному місці", — розповів підполковник прикордонної служби Пьотр Закєларж, речник командира Бещадського прикордонного загону.

Через декілька хвилин чоловіків затримали прикордонники. Вони встановили їхні дані на підставі паспортів.

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Українці на велосипедах, які перетнули кордон. Фото: kolbuszowa.naszemiasto.pl

"Ними виявилися двоє громадян України, віком 25-ти та 35-ти років. В результаті опитування було встановлено, що чоловіки мали намір виїхати до Німеччини та деякий час працювати. За цей час вони хотіли виготовити відповідні документи і в кінцевому підсумку опинитися в США", — додає лейтенант Закєларж.

Прикордонники виписали українцям штраф та депортували в Україну.

Нагадаємо, 22 лютого прикордонники затримали закарпатця поблизу Угорщини. Чоловік планував переплисти річку Тиса на човні та перетнути кордон.

Також українські прикордонники попереджають охочих нелегально податися з України до сусідніх країн про вовчі зграї. Хижаків помітили поблизу кордону з Молдовою.

Польща
США
кордон
українці
велосипеди
Україна

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