У Польщі затримали двох українців, які втекли за кордон на велосипедах

Українці на велосипедах, які перетнули кордон. Фото: kolbuszowa.naszemiasto.pl

Співробітники прикордонної служби в Медиці, Польща, затримали двох українців, які незаконно перетнули кордон з Україною на велосипедах. Вони хотіли потрапити до Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомило видання Kolbuszowa.naszemiasto у понеділок, 26 лютого.

Втеча українців за кордон

Інцидент стався минулої суботи на ділянці польсько-українського державного кордону, яку охороняють прикордонники з поста в Медиці.

Українці на велосипедах, які перетнули кордон. Фото: kolbuszowa.naszemiasto.pl

"Патрульні, які здійснювали моніторинг місцевості за допомогою спеціального обладнання, помітили двох чоловіків на велосипедах, які перетинали кордон у недозволеному місці", — розповів підполковник прикордонної служби Пьотр Закєларж, речник командира Бещадського прикордонного загону.

Через декілька хвилин чоловіків затримали прикордонники. Вони встановили їхні дані на підставі паспортів.

Українці на велосипедах, які перетнули кордон. Фото: kolbuszowa.naszemiasto.pl

"Ними виявилися двоє громадян України, віком 25-ти та 35-ти років. В результаті опитування було встановлено, що чоловіки мали намір виїхати до Німеччини та деякий час працювати. За цей час вони хотіли виготовити відповідні документи і в кінцевому підсумку опинитися в США", — додає лейтенант Закєларж.

Прикордонники виписали українцям штраф та депортували в Україну.

Нагадаємо, 22 лютого прикордонники затримали закарпатця поблизу Угорщини. Чоловік планував переплисти річку Тиса на човні та перетнути кордон.

Також українські прикордонники попереджають охочих нелегально податися з України до сусідніх країн про вовчі зграї. Хижаків помітили поблизу кордону з Молдовою.