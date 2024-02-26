В Польше задержали двух украинцев, которые сбежали за границу на велосипедах

Украинцы на велосипедах, пересекшие границу. Фото: kolbuszowa.naszemiasto.pl

Сотрудники пограничной службы в Медице, Польша, задержали двух украинцев, незаконно пересекших границу с Украиной на велосипедах. Они хотели попасть в Соединенные Штаты Америки.

Об этом сообщило издание Kolbuszowa.naszemiasto в понедельник, 26 февраля.

Побег украинцев за границу

Инцидент произошел в минувшую субботу на участке польско-украинской государственной границы, которую охраняют пограничники с поста в Медыке.

Украинцы на велосипедах, пересекшие границу. Фото: kolbuszowa.naszemiasto.pl

"Патрульные, которые осуществляли мониторинг местности с помощью специального оборудования, заметили двух мужчин на велосипедах, которые пересекали границу в неположенном месте", — рассказал подполковник пограничной службы Петр Закеларж, представитель командира Бещадского пограничного отряда.

Через несколько минут мужчины задержали пограничники. Они установили данные на основании паспортов.

Украинцы на велосипедах, пересекшие границу. Фото: kolbuszowa.naszemiasto.pl

"Ими оказались двое граждан Украины в возрасте 25-ти и 35-ти лет. В результате опроса было установлено, что мужчины намеревались выехать в Германию и некоторое время работать. За это время они хотели изготовить соответствующие документы и в конечном итоге оказаться в США", — добавляет лейтенант Закеларж.

Пограничники выписали украинцам штраф и были депортированы в Украину.

Напомним, 22 февраля пограничники задержали закарпатца вблизи Венгрии. Мужчина планировал переплыть реку Тиса на лодке и пересечь границу.

Также украинские пограничники предупреждают желающих нелегально отправиться из Украины в соседние страны о волчьих стаях. Хищников заметили вблизи границы с Молдовой.