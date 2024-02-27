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У центрі Варшави зґвалтували українку — перехожі не допомогли дівчині

27 лютого 2024 21:13
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У центрі Варшави зґвалтували українку — перехожі не допомогли дівчині
Місце, де сталося зґвалтування. Фото: fakt.pl
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У центрі Варшави зґвалтували 20-річну українку. Інцидент стався в ніч проти 26 лютого. Зловмисник познущався з жінки та залишив її на сходах перед будинком. Постраждалу доставили до лікарні у важкому стані.

Про це повідомляє видання Fakt у вівторок, 27 лютого.

Зґвалтування українки в Польщі

Жінка поверталась додому, коли на неї напав зловмисник. Він одягнув на її голову балаклаву, витягнув ніж і вчинив наругу. Після цього чоловік залишив її на сходах. Потерпілу зранку знайшов охоронець, який вийшов на зміну.

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Місце, де сталося зґвалтування. Фото: fakt.pl

Українку у важкому стані доставили до лікарні. Правоохоронці затримали ймовірного ґвалтівника. Він переховувався у своїй квартирі на вул. Раковецька в мікрорайоні Мокотов.

Під час проведення обшуку у житлі підозрюваного правоохоронці виявили літературу з кримінальною тематикою. Чоловікові загрожує довічне ув'язнення.

Перехожі проігнорували знущання

Зґвалтування зафіксували камери спостереження. На відео видно, як дві дівчини стали свідками злочину. Спочатку вони кричали щось нападнику, однак його це не зупинило. Потім йшли хлопець і дівчина, але вони просто пройшли повз.

"Коли ми стаємо свідками злочину, найголовніше — не вдавати, що нас це не стосується. Може бути, що колись подібна ситуація виникне із вами, і тоді хтось вдаватиме, що не помічає…", — наголосив інспектор Роберт Шумята.

При цьому він наголосив, що в таких ситуаціях не варто намагатися ставати героєм. Натомість слід негайно зателефонувати до поліції, і правоохоронці прибудуть на місце протягом декількох хвилин.

Низка ЗМІ пишуть, що дівчина є громадянкою Білорусі, а її хлопець — українець. У матеріалах йдеться, що він уже звернувся по допомогу в зборі коштів, оскільки потерпіла перебуває у важкому стані в лікарні і не має страховки.

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Допис Telegram-каналу "Украина Сейчас". Фото: скриншот

Нагадаємо, у грудні 2023 року суд у Львові визнав винним чоловіка, який напоїв неповнолітнього хлопця та зґвалтував його у лісі. Ґвалтівник отримав покарання у вигляді дев'яти років тюремного ув'язнення.

Також у Києві на 12 років засуджено чоловіка. Він звинувачується у зґвалтуванні своєї 12-річної падчерки.

Польща
українці
згвалтування
поліція
Варшава

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