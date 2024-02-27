В центре Варшавы изнасиловали украинку — прохожие не помогли девушке

Место, где произошло изнасилование. Фото: fakt.pl

В центре Варшавы изнасиловали 20-летнюю украинку. Инцидент произошел в ночь на 26 февраля. Злоумышленник поиздевался над женщиной и оставил ее на лестнице перед домом. Пострадавшую доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает издание Fakt во вторник, 27 февраля.

Изнасилование украинки в Польше

Женщина возвращалась домой, когда на нее напал злоумышленник. Он надел на ее голову балаклаву, вытащил нож и надругался. После этого мужчина оставил ее на лестнице. Пострадавшую утром нашел вышедший на смену охранник.

Место, где произошло изнасилование. Фото: fakt.pl

Украинку в тяжелом состоянии доставили в больницу. Правоохранители задержали предполагаемого насильника. Он скрывался в своей квартире по ул. Раковецкая в микрорайоне Мокотов.

Во время проведения обыска в жилье подозреваемого правоохранители обнаружили литературу с криминальной тематикой. Мужчине грозит пожизненное заключение.

Прохожие проигнорировали издевательство

Изнасилование зафиксировали камеры наблюдения. На видео видно, как две девушки стали свидетелями преступления. Сначала они кричали что-то нападающему, однако его это не остановило. Затем шли парень и девушка, но они просто прошли мимо.

"Когда мы становимся свидетелями преступления, самое главное — не делать вид, что нас это не касается. Может быть, что когда-то подобная ситуация возникнет с вами, и тогда кто-то будет делать вид, что не замечает...", — подчеркнул инспектор Роберт Шумята.

При этом он подчеркнул, что в таких ситуациях не стоит пытаться становиться героем. Вместо этого следует немедленно позвонить в полицию, и правоохранители прибудут на место в течение нескольких минут.

Ряд СМИ пишут, что девушка является гражданкой Беларуси, а ее парень — украинец. В материалах говорится, что он уже обратился за помощью в сборе средств, поскольку потерпевшая находится в тяжелом состоянии в больнице и не имеет страховки.

Пост Telegram-канала "Украина Сейчас". Фото: скриншот

Напомним, в декабре 2023 года суд во Львове признал виновным мужчину, который напоил несовершеннолетнего парня и изнасиловал его в лесу. Насильник получил наказание в виде девяти лет тюремного заключения.

Также в Киеве на 12 лет осужден мужчина. Он обвиняется в изнасиловании своей 12-летней падчерицы.