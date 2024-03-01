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У Польщі затримали українців, які продавали препарати для підвищення потенції

1 березня 2024 13:31
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Польщі затримали українців, які продавали препарати для підвищення потенції
Препарати, які продавали українці в Польщі. Фото: Прикордонний підрозділ "Вісла"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Польські прикордонники затримали українців, які нелегально продавали таблетки для підвищення потенції. Вони вилучили мільйони ліків десятків видів препаратів.

Про це повідомляє RMF24 у п'ятницю, 1 березня.

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До складу цих препаратів входили хімічні речовини, які не дозволені до продажу в Польщі.

Затримані — це громадяни України віком від 26 до 30 років. За даними слідства, торгівля нелегальними ліками була їхнім постійним джерелом доходу.

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Препарати, які продавали українці в Польщі. Фото: Прикордонний підрозділ "Вісла"

Співробітники відділу в Окенці провели обшуки в трьох квартирах. Вони виявили 700 000 таблеток для підвищення потенції. Даґмара Бєлєц з прикордонної поліції Польщі зазначила, що на цьому історія не закінчилася.

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Препарати, які продавали українці в Польщі. Фото: Прикордонний підрозділ "Вісла"

За її словами, також було знайдено документацію, пов'язану з орендою транспортного контейнера в районі Варшави, в якому додатково було виявлено десятки видів препаратів для підвищення потенції, що обчислюються мільйонами таблеток.

Нагадаємо, в ніч на 26 лютого в центрі Варшави зґвалтували 20-річну українку. Зловмисник познущався з жінки та залишив її на сходах перед будинком. Постраждалу доставили до лікарні у важкому стані.

Також польські правоохоронці біля кордону з Білоруссю затримали українського журналіста Михайла Ткача разом з оператором. Вони знімали матеріал про транзит продукції між Польщею, Росією та Білоруссю.

Польща
українці
прикордонники
ліки
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потенція
таблетки

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