У Польщі затримали українців, які продавали препарати для підвищення потенції
Польські прикордонники затримали українців, які нелегально продавали таблетки для підвищення потенції. Вони вилучили мільйони ліків десятків видів препаратів.
Про це повідомляє RMF24 у п'ятницю, 1 березня.
Нелегальний продаж ліків у Польщі
До складу цих препаратів входили хімічні речовини, які не дозволені до продажу в Польщі.
Затримані — це громадяни України віком від 26 до 30 років. За даними слідства, торгівля нелегальними ліками була їхнім постійним джерелом доходу.
Співробітники відділу в Окенці провели обшуки в трьох квартирах. Вони виявили 700 000 таблеток для підвищення потенції. Даґмара Бєлєц з прикордонної поліції Польщі зазначила, що на цьому історія не закінчилася.
За її словами, також було знайдено документацію, пов'язану з орендою транспортного контейнера в районі Варшави, в якому додатково було виявлено десятки видів препаратів для підвищення потенції, що обчислюються мільйонами таблеток.
Нагадаємо, в ніч на 26 лютого в центрі Варшави зґвалтували 20-річну українку. Зловмисник познущався з жінки та залишив її на сходах перед будинком. Постраждалу доставили до лікарні у важкому стані.
Також польські правоохоронці біля кордону з Білоруссю затримали українського журналіста Михайла Ткача разом з оператором. Вони знімали матеріал про транзит продукції між Польщею, Росією та Білоруссю.
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