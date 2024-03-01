В Польше задержали украинцев, которые продавали препараты для повышения потенции

Препараты, которые продавали украинцы в Польше. Фото: Пограничное подразделение "Висла"

Польские пограничники задержали украинцев, которые нелегально продавали таблетки для повышения потенции. Они изъяли миллионы лекарств десятков видов препаратов.

Об этом сообщает RMF24 в пятницу, 1 марта.

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В состав этих препаратов входили химические вещества, не разрешенные к продаже в Польше.

Задержанные — это граждане Украины в возрасте от 26 до 30 лет. По данным следствия, торговля нелегальным лекарством была их постоянным источником дохода.

Препараты, которые продавали украинцы в Польше. Фото: Пограничное подразделение "Висла"

Сотрудники отдела в Окенке провели обыски в трех квартирах. Они обнаружили 700 000 таблеток для повышения потенции. Дагмара Белец из пограничной полиции Польши отметила, что на этом история не закончилась.

Препараты, которые продавали украинцы в Польше. Фото: Пограничное подразделение "Висла"

По ее словам, также было найдем документацию, связанную с арендой транспортного контейнера в районе Варшавы, в котором дополнительно было обнаружено десятки видов препаратов для повышения потенции, исчисляемые миллионами таблеток.

Напомним, в ночь на 26 февраля в центре Варшавы изнасиловали 20-летнюю украинку. Злоумышленник поиздевался над женщиной и оставил ее на лестнице перед домом. Пострадавшую доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Также польские правоохранители у границы с Беларусью задержали украинского журналиста Михаила Ткача вместе с оператором. Они снимали материал о транзите продукции между Польшей, Россией и Беларусью.