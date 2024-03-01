В Польше задержали украинцев, которые продавали препараты для повышения потенции
Польские пограничники задержали украинцев, которые нелегально продавали таблетки для повышения потенции. Они изъяли миллионы лекарств десятков видов препаратов.
Об этом сообщает RMF24 в пятницу, 1 марта.
Нелегальная продажа лекарств в Польше
В состав этих препаратов входили химические вещества, не разрешенные к продаже в Польше.
Задержанные — это граждане Украины в возрасте от 26 до 30 лет. По данным следствия, торговля нелегальным лекарством была их постоянным источником дохода.
Сотрудники отдела в Окенке провели обыски в трех квартирах. Они обнаружили 700 000 таблеток для повышения потенции. Дагмара Белец из пограничной полиции Польши отметила, что на этом история не закончилась.
По ее словам, также было найдем документацию, связанную с арендой транспортного контейнера в районе Варшавы, в котором дополнительно было обнаружено десятки видов препаратов для повышения потенции, исчисляемые миллионами таблеток.
Напомним, в ночь на 26 февраля в центре Варшавы изнасиловали 20-летнюю украинку. Злоумышленник поиздевался над женщиной и оставил ее на лестнице перед домом. Пострадавшую доставили в больницу в тяжелом состоянии.
Также польские правоохранители у границы с Беларусью задержали украинского журналиста Михаила Ткача вместе с оператором. Они снимали материал о транзите продукции между Польшей, Россией и Беларусью.
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