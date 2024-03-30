В Польщі під час втечі від поліції загинув 18-річний українець — що трапилося

Польські поліцейські автомобілі. Фото ілюстративне: PAP/darek Delmanowicz

В польському Ополе під час втечі від поліції загинув 18-річний українець. Хлопець загинув у ДТП, намагаючись втекти від переслідування машиною правоохоронців.

Про це інформує PAP.

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В Польщі загинув 18-річний українець

За інформацією видання, поліцейський патруль помітив автомобіль, який рухався з порушенням, перевищуючи швидкість. Сам керманич не відреагував на заклик зупинитися, після чого почалося переслідування.

Додається, що в центрі міста іншим екіпажам вдалося перекрити дорогу, але водій уникнув огорожі за автомобілів, і на швидкості 200 км/год врізався в придорожній стовп.

Коли потерпілого хлопця доставили до лікарні, він помер, так і не отямившись. Наразі поліція з’ясовує причини такої поведінки водія.

Нагадаємо, раніше у Польщі трапилося ДТП, коли автомобіль на повній швидкості влетів у натовп, внаслідок чого постраждало шість громадян України.

Додамо, що у лютому в центрі Варшави зґвалтували 20-річну українку, покинувши дівчину на сходах перед будинком. Її доправили до лікарні у важкому стані.