В Польше во время побега от полиции погиб 18-летний украинец — что случилось

Польский полицейский автомобиль. Фото иллюстративное: PAP/darek Delmanowicz

В польском Ополе во время побега от полиции погиб 18-летний украинец. Парень погиб в ДТП, пытаясь скрыться от преследования машиной правоохранителей.

Об этом информирует PAP.

Читайте также:

В Польше погиб 18-летний украинец

По информации издания, полицейский патруль заметил двигавшийся с нарушением автомобиль, превышая скорость. Сам водитель не отреагировал на призыв остановиться, после чего началось преследование.

Добавляется, что в центре города другим экипажам удалось перекрыть дорогу, но водитель избежал ограды за автомобили, и на скорости 200 км/ч врезался в придорожный столб.

Когда потерпевшего парня доставили в больницу, он скончался, так и не придя в сознание. Полиция выясняет причины такого поведения водителя.

Напомним, ранее в Польше произошло ДТП, когда автомобиль на полной скорости влетел в толпу, в результате чего пострадали шесть граждан Украины.

Добавим, что в феврале в центре Варшавы изнасиловали 20-летнюю украинку, покинув девушку на лестнице перед домом. Ее доставили в больницу в тяжелом состоянии.