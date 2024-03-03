ДТП у Польщі — консул розповів про стан українців, на яких наїхало авто

ДТП у Польщі. Фото: Wypadki i Pozary w Zachodniopomorskim

Внаслідок наїзду автомобіля в натовп у Щецині , постраждали шість українців: чотири жінки та чоловік віком від 20 до 42 років та п'ятирічний хлопчик. Усі вони отримали травми середньої тяжкості.

Про це повідомив український консул у Гданську Олександр Плодистий кореспондентові Укрінформу у неділю, 3 березня.

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Плодистий розповів, що постраждалі отримали різні за ступенем тяжкості травми та були розміщені у трьох різних лікарнях. Одна 41-річна жінка перебуває в критичному стані, її п'ятирічна дитина також постраждала і отримала струс мозку.

Згідно з останніми даними, стан жінки стабілізувався, і життю постраждалих зараз нічого не загрожує. Дитина перебуватиме в лікарні разом із мамою ще кілька днів, де її доглядають друзі родини.

Інші постраждалі громадяни України перебувають у стабільному стані.

"Українці отримують всю необхідну медичну допомогу. Він зазначив, що про жодну оплату за лікування не може бути й мови, хоча одна з жінок не має польської медичної страховки, оскільки приїхала з Німеччини", — повідомив Плодистий.

Нагадаємо, у Львівській області сталася ДТП внаслідок якої загинули троє людей. Правоохоронці встановили, що водій автомобіля "ВАЗ 2109", 21-річний мешканець одного із сіл Золочівського району, не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху.

Раніше в Солом'янському районі Києва сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода за участю трамвая та вантажівки. Внаслідок аварії трамвая знесло передню частину.