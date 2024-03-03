Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow ДТП у Польщі — консул розповів про стан українців, на яких наїхало авто arrow

ДТП у Польщі — консул розповів про стан українців, на яких наїхало авто

3 березня 2024 19:47
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
ДТП у Польщі — консул розповів про стан українців, на яких наїхало авто
ДТП у Польщі. Фото: Wypadki i Pozary w Zachodniopomorskim
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Внаслідок наїзду автомобіля в натовп у Щецині , постраждали шість українців: чотири жінки та чоловік віком від 20 до 42 років та п'ятирічний хлопчик. Усі вони отримали травми середньої тяжкості.

Про це повідомив український консул у Гданську Олександр Плодистий кореспондентові Укрінформу у неділю, 3 березня.

Читайте також:

У якому стані українці, на яких наїхало авто

Плодистий розповів, що постраждалі отримали різні за ступенем тяжкості травми та були розміщені у трьох різних лікарнях. Одна 41-річна жінка перебуває в критичному стані, її п'ятирічна дитина також постраждала і отримала струс мозку.

Згідно з останніми даними, стан жінки стабілізувався, і життю постраждалих зараз нічого не загрожує. Дитина перебуватиме в лікарні разом із мамою ще кілька днів, де її доглядають друзі родини.

Інші постраждалі громадяни України перебувають у стабільному стані.

"Українці отримують всю необхідну медичну допомогу. Він зазначив, що про жодну оплату за лікування не може бути й мови, хоча одна з жінок не має польської медичної страховки, оскільки приїхала з Німеччини", — повідомив Плодистий.

Нагадаємо, у Львівській області сталася ДТП внаслідок якої загинули троє людей. Правоохоронці встановили, що водій автомобіля "ВАЗ 2109", 21-річний мешканець одного із сіл Золочівського району, не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху.

Раніше в Солом'янському районі Києва сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода за участю трамвая та вантажівки. Внаслідок аварії трамвая знесло передню частину.

ДТП
Польща
українці
аварія
авто
українці в Польщі
поранення

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

Новина з відео

19:27 Особи з інвалідністю в Україні мають подати документи до ТЦК — як це зробити

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

11:11 Нафтогаз попередив про зміни умов для споживачів з 1 березня

06:30Су-57 — навіщо Росія почала використовувати на війні найновіші літаки

20 лютого 2024

20:36 Хто отримає відстрочку від мобілізації у березні 2024 року — повний перелік

1 березня 2024

08:21 Жирона продасть Циганкова — куди перейде українець

20 лютого 2024
Новина з відео

04:17 М'ясисті та солодкі помідори збиратимете відрами — який сорт посадити 2024 року