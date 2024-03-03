ДТП в Польше — консул рассказал о состоянии украинцев, на которых наехало авто

ДТП в Польше. Фото: Wypadki i Pożary w Zachodniopomorskim

В результате наезда автомобиля в толпу в Щецине, пострадали шесть украинцев: четыре женщины, мужчина в возрасте от 20 до 42 лет и пятилетний мальчик. Все они получили травмы средней тяжести.

Об этом сообщил украинский консул в Гданьске Александр Плодистый корреспонденту Укринформа в воскресенье, 3 марта.

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Плодистый рассказал, что пострадавшие получили различные по степени тяжести травмы и были размещены в трех разных больницах. Одна 41-летняя женщина находится в критическом состоянии, ее пятилетний ребенок также пострадал и получил сотрясение мозга.

Согласно последним данным, состояние женщины стабилизировалось, и жизни пострадавших сейчас ничего не угрожает. Ребенок будет находиться в больнице вместе с мамой еще несколько дней, где за ним присматривают друзья семьи.

Остальные пострадавшие граждане Украины находятся в стабильном состоянии.

"Украинцы получают всю необходимую медицинскую помощь. Он отметил, что ни о какой оплате за лечение не может быть и речи, хотя одна из женщин не имеет польской медицинской страховки, поскольку приехала из Германии", — сообщил Плодистый.

Напомним, во Львовской области произошло ДТП, в результате которого погибли три человека. Правоохранители установили, что водитель автомобиля "ВАЗ 2109", 21-летний житель одного из сел Золочевского района, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.

Ранее в Соломенском районе Киева произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием трамвая и грузовика. В результате аварии трамваю снесло переднюю часть.