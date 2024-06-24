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В Підмосков'ї палає будівля оборонного інституту — що відомо

24 червня 2024 17:05
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Під Москвою горить оборонний інститут — у будівлі є люди
Пожежа у Підмосков'ї. Фото: росЗМІ
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

У Підмосков'ї у Фрязіно в понеділок, 24 червня, виникла пожежа в будівлі науково-дослідного інституту "Платан". Цей інститут виконує замовлення для оборонної промисловості Росії.

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

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В будівлі може перебувати до 9 осіб. Рятувальники вже евакуювали одну людину. Попередня інформація вказує, що вогонь почався на п'ятому-шостому поверхах в кабінетах корпусу планування та проєктування. Пожежу віднесено до третього рангу складності.

Наразі відомо, що палає понад 3500 квадратних метрів. На місці працює понад 100 пожежників та 40 одиниць техніки.

Інститут спеціалізується на розробці електронно-променевих приладів, напівпровідникових лазерів та рідкокристалічних екранів."Платан" також проводить наукові дослідження в галузі природничих та технічних наук, виробляє барвники, пігменти та неорганічні хімічні речовини, за даними російського "Комерсант". На території науково-дослідного інституту також розташований завод.

Люди у будівлі. Фото: скриншот
Люди у будівлі. Фото: скриншот

Нагадаємо, у російському Дагестані озброєні молоді люди здійснили напад на церкву і синагогу. Окрім того, вони відкрили вогонь по правоохоронцях, застосувавши автоматичну зброю.

Раніше ми писали, що у російській Ухті, республіка Комі, горів нафтопереробний завод "Лукойл". Ходять чутки, що перед пожежею було чути вибух. Місцеві канали повідомляли про  двох загиблих.

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росіяни
Москва
рятувальники

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