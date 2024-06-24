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В Подмосковье горит здание оборонного института — что известно

24 июня 2024 17:05
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Под Москвой горит оборонный институт — в здании есть люди
Пожар в Подмосковье. Фото: росСМИ
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В Подмосковье во Фрязино в понедельник, 24 июня, возник пожар в здании научно-исследовательского института "Платан". Этот институт выполняет заказы для оборонной промышленности России.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

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Пожар под Москвой 24 июня

В здании может находиться до 9 человек. Спасатели уже эвакуировали одного человека. Предварительная информация указывает, что огонь начался на пятом-шестом этаже в кабинетах корпуса планировки и проектирования. Пожар отнесен к третьему рангу сложности.

Пока известно, что пылает более 3500 квадратных метров. На месте работает более 100 пожарных и 40 единиц техники.

Институт специализируется на разработке электронно-лучевых приборов, полупроводниковых лазеров и жидкокристаллических экранов. "Платан" также проводит научные исследования в области естественных и технических наук, производит красители, пигменты и неорганические химические вещества, по данным российского "Коммерсанта". На территории научно-исследовательского института расположен завод.

Люди в здании. Фото: скриншот
Люди в здании. Фото: скриншот

Напомним, в российском Дагестане вооруженные молодые люди совершили нападение на церковь и синагогу. Кроме того, они открыли огонь по правоохранителям, применив автоматическое оружие.

Ранее мы писали, что в российской Ухте, республика Коми, горел нефтеперерабатывающий завод "Лукойл". Ходят слухи, что перед пожаром был слышен взрыв. Местные каналы сообщали о двух погибших.

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