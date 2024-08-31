У Пентагоні відповіли чому Україні повільно передають Patriot

Бійці Почесної варти йдуть біля пускової установки ЗРК Patriot. Фото: REUTERS/Валентин Огіренко

У Пентагоні зробили заяву щодо постачання в Україну систем протиповітряної оборони Patriot. Там пояснили нюанс щодо темпів надходжень військової техніки.

Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх у п'ятницю, 30 вересня, пише "Голос Америки".

Читайте також:

Як США передає Україні Patriot

Сабріна Сінгх запевнила, що Україна отримує регулярні постачання та безпекову підтримку від Сполучених штатів Америки, а також інших партнерів, які входять до формату Рамштайн.

"Ми продовжуємо співпрацювати з Україною, коли йдеться про надання безпекової допомоги. Patriot — це досить велика система, для якої ми збираємо різні матеріали та комплектуючі з інших країн, щоб допомогти Україні. Нехай Україна говорить про це конкретніше, але я можу вам сказати, що вони отримують регулярні поставки та безпекову підтримку від США та інших партнерів, які є частиною формату Рамштайн. Я зупинюся на цьому", — заявила Сінгх.

Що не так з темпами постачання

Також посадовиця додала, що США пришвидшили темпи постачання в Україну військової допомоги. Йдеться не лише про систему Patriot, а й про інші системи та засоби.

"Ми поставили Україну в пріоритет. Тож я б не погодилася з тим, що ми не поставили Україну і пріоритет, як країну, яка найбільше цього потребує", — додала Сінгх.

Нагадаємо, що нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до міжнародних партнерів із закликом швидше надати обіцяні Україні системи Patriot. Він заявив, що домовленостей вдалося досягти ще у квітні 2024 року, але деякі системи Україна досі так і не отримала.