Італія проти ударів України по території Росії її зброєю

Засідання парламенту Італії. Фото: Politico

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні у кулуарах Ради міністрів Євросоюзу із закордонних справ 29 серпня зазначив, що Україні не можна використовувати італійську зброю для ударів по території Росії. Він наголосив, що його країна не перебуває у стані війни з Москвою.

Про це розповідає італійське видання Corriere della serra у п'ятницю, 30 серпня.

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Таяні акцентував, що Італія зберігає свою позицію щодо зброї, наданої Україні, а також що країна "не воює із Москвою".

"Ми відправили здебільшого оборонну зброю, зараз ми збираємося відправити нову батарею Samp-T, яка є оборонною і не може бути використана на російській території", — пояснив Таяні.

Він зазначив, що Італія не перебуває у стані війни з Росією. Це стосується і інших країн-членів НАТО.

"Саме тому для Італії позиція залишається незмінною — використовувати нашу зброю на території України", — резюмував Таяні.