Кожна країна ЄС прийматиме окреме рішення щодо ударів по території Росії

Головний дипломат Європи Жозеп Боррель. Фото: Reuters

Верховний представник Європейського Союзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель розповів, що міністри закордонних справ країн-членів ЄС на засіданні у Брюсселі обговорили можливе зняття з України обмежень на удари по цілях на території Росії. Учасники зустрічі прийшли до висновку, що рішення прийматиме кожна країна окремо.

Про це повідомляє "Європейська правда" у четвер, 29 серпня.

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"Зрештою, висновок полягає в тому, що це рішення окремої держави, і держави-члени хочуть, аби це й далі було рішенням окремих держав. І кожна з них ухвалюватиме рішення, яке вважає доцільним", — зазначив Боррель.

Боррель також звернув увагу, що деякі держави-члени ЄС не надають Україні далекобійних ракет, "тож це не те рішення, в якому вони мають будь-яку практичну залученість".

"Тож це не рішення на європейському рівні", — констатував Боррель.

Своєю чергою очільник міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба перед початком зустрічі міністрів говорив, що офіційний Київ розраховує добитися згоди партнерів на застосування далекобійних ракет по цілях на території Росії та вчасно отримати військову допомогу, щоб забезпечити такі спроможності.