Дмитро Кулеба та Жозеп Боррель обговорили зняття обмежень на далекобійні удари для України

Кулеба обговорив з Боррелем зняття обмежень на далекобійні удари для України
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів переговори з главою дипломатії Євросоюзу Жозепом Боррелем на зустрічі міністрів Європейського Союзу напередодні нового політичного сезону. Зокрема, вони обговорили зняття обмежень на далекобійні удари для України.
Про це Дмитро Кулеба повідомив у соцмережі X у четвер, 29 серпня.
Зустріч Кулеби з Боррелем
За словами Кулеби, довгостроковий мир в Європі залежить від рішучих швидких рішень на підтримку України, таких як зняття обмежень на далекобійні удари, зміцнення протиповітряної оборони та своєчасна військова допомога.
"Успіхи України в Курській області демонструють, що ми здатні перехопити ініціативу і перемагати на полі бою. Нам потрібно більше сильних рішень, щоб закріпити цей успіх", — наголосив він.
Міністр зазначив, що вдячний Боррелю за його підтримку щодо зняття обмежень на використання Україною зброї проти законних військових цілей на території Росії.
Сторони приділили особливу увагу прогресу у виконанні Україною вимог для членства в ЄС.
"Ми також скоординували наші зусилля з реалізації Формули миру на шляху до другого Саміту миру, а також спільні дії щодо посилення політичного, дипломатичного та економічного тиску на Росію та її союзників", — додав Кулеба.
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