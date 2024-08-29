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Кулеба дорікнув міжнародним партнерам за затримку постачання Patriot

29 серпня 2024 12:20
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
Дмитро Кулеба звернувся до партнерів із закликом пришвидшити постачання Patriot
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Фото: УНІАН
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до міжнародних партнерів. Він просить надати обіцяні Україні системи Patriot якомога швидше з огляду на затримки.

Про це повідомляє "Європейська правда".

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Дмитро Кулеба заявив, що Україні вдалося домовитися про постачання Patriot ще у квітні 2024 року, проте деякі системи досі не надійшли в країну. Через це він звернувся до партнерів із закликом "нарешті поставити їх" та попердив про наміри Росії продовжувати масовані ракетні та дронові атаки.

"Закликаю усі країни, які пообіцяли Patriot місяці тому, нарешті поставити їх. Вони є, вони готові, бракує тільки фінального "зеленого світла". Якими б не були причини, вже час це зробити. Ми входимо в осінь. І в понеділок ми побачили, як буде діяти Росія", — наголосив Кулеба.

Також він поділився планами про обговорення з дедлайнами постачання — інколи між озвученою обіцянкою про надання певної військової допомоги та її фактичним надходженням в країну може проходити чимало часу. Це суттєво впливає на планування дій на фронті для ЗСУ.

Окрім того, Дмитро Кулеба закликатиме партнерів інвестувати у виробництво зброї, якої потребує Україна безпосередньо на території країни.

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Дмитро Кулеба МЗС військова допомога військова техніка Patriot

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