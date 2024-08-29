Дмитрий Кулеба обратился к партнерам с призывом ускорить поставки Patriot

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Фото: УНИАН

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к международным партнерам. Он просит предоставить обещанные Украине системы Patriot как можно скорее ввиду задержек.

Об этом сообщает "Европейская правда".

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Дмитрий Кулеба заявил, что Украине удалось договориться о поставках Patriot еще в апреле 2024 года, однако некоторые системы до сих пор не поступили в страну. Поэтому он обратился к партнерам с призывом "наконец-то поставить их" и предупредил о намерениях России продолжать массированные ракетные и дроновые атаки.

"Призываю все страны, которые пообещали Patriot месяц назад, наконец-то поставить их. Они есть, они готовы, не хватает только финального "зеленого света". Какими бы ни были причины, пора это сделать. Мы входим в осень. И в понедельник мы увидели, как будет действовать Россия", — подчеркнул Кулеба.

Также он поделился планами обсуждения с дедлайнами поставок — иногда между озвученным обещанием о предоставлении определенной военной помощи и ее фактическим поступлением в страну может проходить много времени. Это оказывает существенное влияние на планирование действий на фронте для ВСУ.

Кроме того Дмитрий Кулеба будет призывать партнеров инвестировать в производство оружия, в котором нуждается Украина непосредственно на территории страны.