В МИД Беларуси обвиняют Украину в накоплении 100 тысяч войск на границе и не понимают требований Зеленского

Белорусская армия. Иллюстративное фото: Минобороны Беларуси

МИД Беларуси совсем не понимают, почему МИД Украины и президент Владимир Зеленский требуют от них увести войска от границы с Украиной. Тем более что именно документальных требований от МИД Украины в Беларуси не получили.

Об этом сообщает агентство Белта со ссылкой на пресс-секретаря МИД Беларуси Анатолия Глаза.

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Чиновник отмечает, что в его ведомстве совсем не понимают "что это было".

"У нас нет ответов на эти вопросы. Их точно нужно адресовать МИД Украины", — заявил журналистам Анатолий Глаз.

По его словам, официально такие обращения от украинской стороны ни в коем виде не поступали. Заявление МИД Украины опубликовано только в Интернете.

Глаз заявил, что Украина "забрасывает в Беларусь террористов, финансирует их". Также отметил, что Украина заминировала всю приграничную территорию.

Спикер ведомства заявил, что руководство Украины позволяет запускать дроны через территорию Беларуси и держит на границе группировку в 100 тысяч бойцов.