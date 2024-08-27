В МЗС Білорусі звинувачують Україну в накопиченні 100 тисяч військ на кордоні та не розуміють вимог Зеленського

В Білорусі не зрозуміли вимог Зеленського — звинувачують Україну в запуску дронів
МЗС Білорусі зовсім не розуміють, чому МЗС України та президент Володимир Зеленський вимагають від них відвести війська від кордону з Україною. Тим більше, що саме документальних вимог від МЗС України у Білорусі не отримали.
Про це повідомляє агенція Белта з посиланням на прессекретаря МЗС Білорусі Анатолія Глаза.
Що конкретно заявляють у білоруському МЗС
Чиновник зазначає, що у його відомстві зовсім не розуміють "що це було".
"У нас немає відповідей на ці питання. Їх точно треба адресувати МЗС України", — заявив журналістам Анатолій Глаз.
За його словами, офіційно такі звернення від української сторони ні в якому вигляді не надходили. Заява МЗС України опублікована тільки в інтернеті.
Глаз заявив, що Україна "закидує в Білорусь терористів, фінансує їх". Також наголосив, що Україна замінувала всю прикордонну територію.
Речник відомства заявив, що керівництво України дозволяє запускати дрони через територію Білорусі та тримає на кордоні угруповання у 100 тисяч бійців.
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