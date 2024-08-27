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В Білорусі не зрозуміли вимог Зеленського — звинувачують Україну в запуску дронів

27 серпня 2024 03:01
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
В МЗС Білорусі звинувачують Україну в накопиченні 100 тисяч військ на кордоні та не розуміють вимог Зеленського
Білоруська армія. Ілюстративне фото: Міноборони Білорусі
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

МЗС Білорусі зовсім не розуміють, чому МЗС України та президент Володимир Зеленський вимагають від них відвести війська від кордону з Україною. Тим більше, що саме документальних вимог від МЗС України у Білорусі не отримали. 

Про це повідомляє агенція Белта з посиланням на прессекретаря МЗС Білорусі Анатолія Глаза.

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Чиновник зазначає, що у його відомстві зовсім не розуміють "що це було".

"У нас немає відповідей на ці питання. Їх точно треба адресувати МЗС України", — заявив журналістам Анатолій Глаз.

За його словами, офіційно такі звернення від української сторони ні в якому вигляді не надходили. Заява МЗС України опублікована тільки в інтернеті. 

Глаз заявив, що Україна "закидує в Білорусь терористів, фінансує їх". Також наголосив, що Україна замінувала всю прикордонну територію. 

Речник відомства заявив, що керівництво України дозволяє запускати дрони через територію Білорусі та тримає на кордоні угруповання у 100 тисяч бійців.

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