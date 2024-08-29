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Кулеба обсудил с Боррелем снятие ограничений на дальнобойные удары для Украины

29 августа 2024 13:52
Виктория Козырь - редактор
Дмитрий Кулеба и Жозеп Боррель обсудили снятие ограничений на дальнобойные удары для Украины
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Фото: x.com/DmytroKuleba
Виктория Козырь - редактор

 Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем на встрече министров Европейского Союза накануне нового политического сезона. В частности, они обсудили снятие ограничений на дальнобойные удары для Украины.

Об этом Дмитрий Кулеба сообщил в соцсети X в четверг, 29 августа.

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По словам Кулебы, долгосрочный мир в Европе зависит от решительных быстрых решений в поддержку Украины, таких как снятие ограничений на дальнобойные удары, укрепление противовоздушной обороны и своевременная военная помощь.

"Успехи Украины в Курской области демонстрируют, что мы способны перехватить инициативу и побеждать на поле боя. Нам нужно больше сильных решений, чтобы закрепить этот успех", — подчеркнул он.

Министр отметил, что благодарен Боррелю за его поддержку снятия ограничений на использование Украиной оружия против законных военных целей на территории России.

Стороны уделили особое внимание прогрессу в выполнении Украиной требований для членства в ЕС.

"Мы также скоординировали наши усилия по реализации Формулы мира на пути ко второму Саммиту мира, а также совместные действия по усилению политического, дипломатического и экономического давления на Россию и ее союзников", — добавил Кулеба.

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Пост Кулебы. Фото: скриншот

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