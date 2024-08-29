Каждая страна ЕС будет принимать отдельное решение по ударам по территории России

Главный дипломат Европы Жозеп Боррель. Фото: Reuters

Верховный представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель рассказал, что министры иностранных дел стран-членов ЕС на заседании в Брюсселе обсудили возможное снятие с Украины ограничений на удары по целям на территории России. Участники встречи пришли к выводу, что решение будет принимать каждая страна в отдельности.

Об этом сообщает "Европейская правда" в четверг, 29 августа.

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"В конце концов, вывод заключается в том, что это решение отдельного государства, и государства-члены хотят, чтобы это и дальше было решением отдельных государств. И каждое из них будет принимать решение, которое считает целесообразным", — отметил Боррель.

Боррель также обратил внимание, что некоторые государства-члены ЕС не предоставляют Украине дальнобойных ракет, "так что это не то решение, в котором они имеют какую-либо практическую вовлеченность".

"Поэтому это не решение на европейском уровне", — констатировал Боррель.

В свою очередь глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба перед началом встречи министров говорил, что официальный Киев рассчитывает добиться согласия партнеров на применение дальнобойных ракет по целям на территории России и вовремя получить военную помощь, чтобы обеспечить такие способности.