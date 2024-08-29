Бундесвер показал новейшие военные разработки – мобильную систему противовоздушной обороны Skyranger и дистанционно управляемую гаубицу RCH 155

Европейские и американские генералы на презентации нового немецкого оружия. Фото: Bild

Немецкие военные на секретной встрече европейских и американских генералов показали самое современное оружие, которое уедет в Украину. Речь идет о мобильной системе противовоздушной обороны Skyranger и дистанционно управляемой гаубице RCH 155.

Об этом сообщает Bild в четверг, 29 августа.

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Главнокомандующие сухопутными войсками 35 стран Европы, Украины и США, соблюдая самые высокие меры безопасности, встретились в последнюю неделю августа в Школе армейских офицеров в Дрездене.

Украинскую сторону во время этой встречи представлял главнокомандующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк.

В центре внимания оказались новинки оружейной индустрии Германии. Самый большой ажиотаж вызвали мобильная система ПВО Skyranger и дистанционно управляемая гаубица RCH 155.

Военные во время демонстрации нового оружия. Фото: скриншот

Что известно о новых разработках немцев

Skyranger — это восьмиколесный броневик с 30-й автоматической пушкой и ракетной установкой Stinger, которая предназначается для уничтожения дронов на расстоянии до 9 км.

RCH 155 — первая в мире гаубица, которая может вести огонь на ходу на скорости до 100 км/ч. Это дает ей возможность избегать поражения вражеской артиллерии во время контрбатарейной борьбы.

Процесс зарядки и выстрела полностью автоматический, поэтому экипаж состоит из двух человек — водителя и командира. Первые 54 производимых RCH 155 поедут в Украину в следующем году.

Мобильная система противовоздушной обороны Skyranger и дистанционно управляемая гаубица RCH 155. Фото: Bild