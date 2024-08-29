Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow В Германии показали новейшее оружие, которое отправится на фронт в Украине arrow

В Германии показали новейшее оружие, которое отправится на фронт в Украине

29 августа 2024 18:44
Дмитрий Галушка - Редактор
Бундесвер показал новейшие военные разработки – мобильную систему противовоздушной обороны Skyranger и дистанционно управляемую гаубицу RCH 155
Европейские и американские генералы на презентации нового немецкого оружия. Фото: Bild
Дмитрий Галушка - Редактор

Немецкие военные на секретной встрече европейских и американских генералов показали самое современное оружие, которое уедет в Украину. Речь идет о мобильной системе противовоздушной обороны Skyranger и дистанционно управляемой гаубице RCH 155.

Об этом сообщает Bild в четверг, 29 августа.

Читайте также:

Германия показала новое оружие

Главнокомандующие сухопутными войсками 35 стран Европы, Украины и США, соблюдая самые высокие меры безопасности, встретились в последнюю неделю августа в Школе армейских офицеров в Дрездене.

Украинскую сторону во время этой встречи представлял главнокомандующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк.

В центре внимания оказались новинки оружейной индустрии Германии. Самый большой ажиотаж вызвали мобильная система ПВО Skyranger и дистанционно управляемая гаубица RCH 155.

военные
Военные во время демонстрации нового оружия. Фото: скриншот

Что известно о новых разработках немцев

Skyranger — это восьмиколесный броневик с 30-й автоматической пушкой и ракетной установкой Stinger, которая предназначается для уничтожения дронов на расстоянии до 9 км.

RCH 155 — первая в мире гаубица, которая может вести огонь на ходу на скорости до 100 км/ч. Это дает ей возможность избегать поражения вражеской артиллерии во время контрбатарейной борьбы.

Процесс зарядки и выстрела полностью автоматический, поэтому экипаж состоит из двух человек — водителя и командира. Первые 54 производимых RCH 155 поедут в Украину в следующем году.

система ппо
Мобильная система противовоздушной обороны Skyranger и дистанционно управляемая гаубица RCH 155. Фото: Bild
система ппо
Новейшая военная техника Германии. Фото: Bild

Также важные новости дня по теме:

Германия военная помощь Украина военная техника военные ПВО война в Украине гармата

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

18:47 Подоляк назвал отличие контрнаступления в Украине и операции в Курской области

18:44 В Германии показали новейшее оружие, которое отправится на фронт в Украине

18:43 Улов на 300 тысяч — в Одесской области разоблачили браконьеров

18:26 В Тисе снова погиб мужчина при попытке покинуть Украину

Text
Эксклюзив

18:24 Генерал Ходжес оценил Курскую операцию и сделал прогноз на эту зиму

Подоляк отреагировал на скандал вокруг ответа Зеленского по поводу Татарова - 80x80

Подоляк отреагировал на скандал вокруг ответа Зеленского по поводу Татарова

18:17 Россия не вернет контроль над Курщиной, пока не отведет войска из Украины, — СМИ

18:17 В Укрэнерго сообщили, как будут действовать графики отключения света завтра

18:16 Бен Ходжес рассказал, что нужно для победы Украины — эксклюзивное интервью

18:14 Церковь снова под ударом — на Одесчине молния попала в здание

Text

18:09 Нардеп сообщил, сколько ракет прилетело по ДнепроГЭС за время полномасштабной войны

18:44 В Германии показали новейшее оружие, которое отправится на фронт в Украине

18:43 Улов на 300 тысяч — в Одесской области разоблачили браконьеров

18:26 В Тисе снова погиб мужчина при попытке покинуть Украину

18:17 Россия не вернет контроль над Курщиной, пока не отведет войска из Украины, — СМИ

18:17 В Укрэнерго сообщили, как будут действовать графики отключения света завтра

Подоляк отреагировал на скандал вокруг ответа Зеленского по поводу Татарова - 80x80

Подоляк отреагировал на скандал вокруг ответа Зеленского по поводу Татарова

18:16 Бен Ходжес рассказал, что нужно для победы Украины — эксклюзивное интервью

18:14 Церковь снова под ударом — на Одесчине молния попала в здание

18:04 На Волыни перевозчик помог выехать за границу 71 военнообязанному — что решил суд

18:02 Донбасс Арене 15 лет — Шахтер обратился к болельщикам

17:56 Перевозка трупов собак в Одессу — полиция начала расследование

18:16 Бен Ходжес рассказал, что нужно для победы Украины — эксклюзивное интервью

17:02 Почтили, но не всех — в Одессе разгорелся скандал вокруг новой Аллеи Героев

15:37 После скандалов и митингов в Одессе торжественно открыли Аллею Героев

Эксклюзив

15:16 Сколько стоит собрать ребенка в школу в Одессе — Новини.LIVE узнали стоимость

28 августа 2024

06:40 Цены за 1 кг цветных металлов в конце августа — сколько стоит латунь в Украине

Новость с фото

06:08 На треть дороже, чем в ЕС — как украинские сети электроники наживаются на отключениях света

27 августа 2024

18:27 Запрет Telegram в Украине — какая альтернатива есть у одесситов

Эксклюзив

10:07 Покалеченный юг — как отдыхают туристы в курортных поселках Одесчины

06:44 Старых цен не будет — сколько стоят квартиры в Киеве и как подорожала недвижимость

06:40 Цены на цветные металлы в конце августа — сколько в Украине стоит 1 кг алюминия

Text

18:47 Подоляк назвал отличие контрнаступления в Украине и операции в Курской области

Text
Эксклюзив

18:24 Генерал Ходжес оценил Курскую операцию и сделал прогноз на эту зиму

Text

18:09 Нардеп сообщил, сколько ракет прилетело по ДнепроГЭС за время полномасштабной войны

Text

17:50 Ракетный удар по стратегическим объектам армии России и как ответит Кремль — эфир Вечір.LIVE

Text

14:30 В Украине могут меньше выключать свет — эксперт спрогнозировал дату позитивных перемен

Подоляк отреагировал на скандал вокруг ответа Зеленского по поводу Татарова - 80x80

Подоляк отреагировал на скандал вокруг ответа Зеленского по поводу Татарова

Text

14:19 Куюн спрогнозировал, вырастут ли цены на бензин и дизель в сентябре

Text

13:00 Киев покажет США план ударов по РФ и Сырский высказался о переговорах — эфир День.LIVE

Text

12:56 Нардеп назвал количество украинцев, готовых из-за границы вернуться домой

Text

11:28 Сколько домов в год строят для людей, которые потеряли жилье — данные нардепа

Text

08:00 Разрешение ТЦК стрелять на поражение и повышение налогов в Украине — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:32 Сотрудник ТЦК выписал фальшивую повестку за 500 долларов — как его наказал суд

25 августа 2024

12:13 Выплаты и вознаграждения военным с 1 сентября — сколько будут платить

21 августа 2024

09:18 Мудрик готовится стать игроком одного из самых богатых клубов мира

16 августа 2024

05:22Армия РФ накопила под Курском массу вертолетов — сколько насчитали эксперты OSINT

20 августа 2024

08:44 Бражко уйдет из Динамо сразу после матчей с Зальцбургом — что известно

17 августа 2024

08:26 Лунин заменит героя Евро-2024 в испанском клубе

19 августа 2024

09:09 Судаков продолжит карьеру в Англии — Шахтер вынужден продать игрока

28 августа 2024

10:31 С осени повестки будут вручать по-новому — что изменится в мобилизации

25 августа 2024

06:10 Индексация пенсий — что известно о перерасчете выплат в 2024 году

29 августа 2024

06:10 Пенсии повысят в сентябре — кто из украинцев получит на 450 грн больше