Бундесвер показав новітні військові розробки — мобільну систему протиповітряної оборони Skyranger і дистанційно керовану гаубицю RCH 155

Європейські та американські генерали на презентації новітньої німецької зброї. Фото: Bild

Німецькі військові на секретній зустрічі європейських та американських генералів показали найсучаснішу зброю, яка поїде в Україну. Йдеться про мобільну систему протиповітряної оборони Skyranger і дистанційно керовану гаубицю RCH 155.

Про це повідомляє Bild у четвер, 29 серпня.

Читайте також:

Німеччина показала нову зброю

Головнокомандувачі сухопутних військ 35 країн Європи, України та США, дотримуючись найвищих заходів безпеки, зустрілися в останній тиждень серпня у Школі армійських офіцерів у Дрездені.

Українську сторону під час цієї зустрічі представляв головнокомандувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк.

У центрі уваги опинилися новинки збройової промисловості Німеччини. Найбільший ажіотаж викликали мобільна система ППО Skyranger і дистанційно керована гаубиця RCH 155.

Військові під час демонстрації новітньої зброї. Фото: скриншот

Що відомо про нові розробки німців

Skyranger — це восьмиколісний броньовик з 30-м автоматичною гарматою і ракетною установкою Stinger, яка призначається для знищення дронів на відстані до 9 км.

RCH 155 — перша у світі гаубиця, яка може вести вогонь на ходу на швидкості до 100 км/год. Це дає їй можливість уникати ураження ворожої артилерії під час контрбатарейної боротьби.

Процес заряджання і пострілу повністю автоматичний, тому екіпаж складається лише з двох осіб — водія та командира. Перші 54 вироблених RCH 155 поїдуть до України наступного року.

Мобільна система протиповітряної оборони Skyranger і дистанційно керована гаубиця RCH 155. Фото: Bild