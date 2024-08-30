Италия против ударов Украины по территории России ее оружием

Заседание парламента Италии. Фото: Politico

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в кулуарах Совета министров Евросоюза по иностранным делам 29 августа отметил, что Украине нельзя использовать итальянское оружие для ударов по территории России. Он подчеркнул, что его страна не находится в состоянии войны с Москвой.

Об этом рассказывает итальянское издание Corriere della serra в пятницу, 30 августа.

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Таяни акцентировал, что Италия сохраняет свою позицию по оружию, предоставленному Украине, а также что страна "не воюет с Москвой".

"Мы отправили в основном оборонное оружие, сейчас мы собираемся отправить новую батарею Samp-T, которая является оборонной и не может быть использована на российской территории", — пояснил Таяни.

Он отметил, что Италия не находится в состоянии войны с Россией. Это касается и других стран-членов НАТО.

"Именно поэтому для Италии позиция остается неизменной - использовать наше оружие на территории Украины", — резюмировал Таяни.