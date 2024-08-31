В Пентагоне ответили, почему Украине медленно передают Patriot.

Бойцы Почетного караула идут у пусковой установки ЗРК Patriot. Фото: REUTERS/Валентин Огиренко

В Пентагоне сделали заявление о поставках в Украину систем противовоздушной обороны Patriot. Там объяснили нюанс по темпам поступлений военной техники.

Об этом заявила заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх в пятницу, 30 сентября, пишет "Голос Америки".

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Сабрина Сингх заверила, что Украина получает регулярные поставки и поддержку безопасности от Соединенных штатов Америки, а также других партнеров, входящих в формат Рамштайн.

"Мы продолжаем сотрудничать с Украиной, когда речь идет о предоставлении безопасности помощи. Patriot — это достаточно большая система, для которой мы собираем различные материалы и комплектующие из других стран, чтобы помочь Украине. Пусть Украина говорит об этом конкретнее , но я могу вам сказать, что они получают регулярные поставки и поддержку безопасности от США и других партнеров, которые являются частью формата Рамштайн. Я остановлюсь на этом", — заявила Сингх.

Что не так с темпами поставки

Также чиновник добавила, что США ускорили темпы поставки в Украину военной помощи. Речь идет не только о системе Patriot, но и о других системах и средствах.

"Мы поставили Украину в приоритет. Поэтому я бы не согласилась с тем, что мы не поставили Украину и приоритет, как наиболее нуждающуюся в стране", — добавила Сингх.

Напомним, что недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к международным партнерам с призывом поскорее предоставить обещанные Украине системы Patriot. Он заявил, что договоренности удалось достичь еще в апреле 2024 года, но некоторые системы Украина до сих пор так и не получила.