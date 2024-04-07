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В Орську зупинив роботу один із найбільших російських НПЗ

7 квітня 2024 13:34
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Ірина Шпак
редактор
Один з найбільших НПЗ Росії припинив роботу
Нафтопереробний завод у місті Орськ РФ. Фото: росЗМІ
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Нафтопереробний завод у місті Орськ Оренбурзькій області Росії зупинив свою роботу. Зупинка роботи НПЗ сталася внаслідок прориву дамби.

Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на пресслужбу заводу.

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Представники компанії кажуть, що зупинка заводу має запобігти екологічним ризикам. Тому таке рішення викликане потребою дотримуватися правил техніки безпеки.

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Джерело: скриншот

Важливо зазначити, що НПЗ в Орську є одним із провідних заводів з переробки нафти в Росії. Він належить до групи компаній, які контролює російський олігарх Михайло Гуцерієв.

Потужність заводу становить 6,6 мільйона тонн на рік. На заводі також випускають автобензин, дизельне пальне, мастило та авіагас.

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Евакуація біля міста Орськ. Фото: росЗМІ

Що ще варто знати

Нагадаємо, масштабний прорив дамби в Орську стався в п'ятницю, 5 квітня. Прорив стався увечері внаслідок службової недбалості працівників з метою усунути протікання греблі на річці Урал. Внаслідок цього влада оголосила евакуацію жителів із найближчих населених пунктів. Ми також писали, що у суботу, 6 квітня, у Орську стався повторний прорив греблі в іншому місті. Вода ринула в селище Нікель. 

Ще ми повідомляли, що атаки України по нафтопереробних заводах у Росії могли вивести з ладу 15% російських потужностей. Так вважають у НАТО.

завод
НПЗ
дамба
Росія

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