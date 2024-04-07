Один з найбільших НПЗ Росії припинив роботу

Нафтопереробний завод у місті Орськ РФ. Фото: росЗМІ

Нафтопереробний завод у місті Орськ Оренбурзькій області Росії зупинив свою роботу. Зупинка роботи НПЗ сталася внаслідок прориву дамби.

Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на пресслужбу заводу.

Читайте також:

Представники компанії кажуть, що зупинка заводу має запобігти екологічним ризикам. Тому таке рішення викликане потребою дотримуватися правил техніки безпеки.

Джерело: скриншот

Важливо зазначити, що НПЗ в Орську є одним із провідних заводів з переробки нафти в Росії. Він належить до групи компаній, які контролює російський олігарх Михайло Гуцерієв.

Потужність заводу становить 6,6 мільйона тонн на рік. На заводі також випускають автобензин, дизельне пальне, мастило та авіагас.

Евакуація біля міста Орськ. Фото: росЗМІ

Що ще варто знати

Нагадаємо, масштабний прорив дамби в Орську стався в п'ятницю, 5 квітня. Прорив стався увечері внаслідок службової недбалості працівників з метою усунути протікання греблі на річці Урал. Внаслідок цього влада оголосила евакуацію жителів із найближчих населених пунктів. Ми також писали, що у суботу, 6 квітня, у Орську стався повторний прорив греблі в іншому місті. Вода ринула в селище Нікель.

Ще ми повідомляли, що атаки України по нафтопереробних заводах у Росії могли вивести з ладу 15% російських потужностей. Так вважають у НАТО.