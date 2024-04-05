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Україна могла вивести з ладу 15% НПЗ Росії, — Reuters

5 квітня 2024 01:19
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор
Україна могла вивести з ладу 15% НПЗ Росії, — Reuters
Пожежа на НПЗ у Краснодарі. Фото: ТАСС
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор

Атаки України по нафтопереробних заводах у Росії могли вивести з ладу 15% російських потужностей. Так вважають у НАТО.

Про це пише Reuters.

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Ремонт може зайняти багато часу

За підрахунками видання, більше 14% російських потужностей виведено з ладу.

Як каже неназваний чиновник НАТО, масштаби збитків внаслідок атак значні й ремонт підприємств може зайняти "значний час".

"Дедалі менше таких об'єктів російської енергетики та критичної інфраструктури, які захищені від потенційних ударів", — зазначив чиновник.

Нагадаємо, росіяни мають труднощі з ремонтом пошкоджених нафтопереробних заводів. Вони пов'язані із санкціями, які ввели західні країни проти країни-агресорки.

Також ми писали, що після атаки на НПЗ у Татарстані соцмережі "вибухнули" мемами.

війна
НАТО
вибух
НПЗ
Україна
Росія

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