Україна могла вивести з ладу 15% НПЗ Росії, — Reuters

Пожежа на НПЗ у Краснодарі. Фото: ТАСС

Атаки України по нафтопереробних заводах у Росії могли вивести з ладу 15% російських потужностей. Так вважають у НАТО.

Про це пише Reuters.

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Ремонт може зайняти багато часу

За підрахунками видання, більше 14% російських потужностей виведено з ладу.

Як каже неназваний чиновник НАТО, масштаби збитків внаслідок атак значні й ремонт підприємств може зайняти "значний час".

"Дедалі менше таких об'єктів російської енергетики та критичної інфраструктури, які захищені від потенційних ударів", — зазначив чиновник.

Нагадаємо, росіяни мають труднощі з ремонтом пошкоджених нафтопереробних заводів. Вони пов'язані із санкціями, які ввели західні країни проти країни-агресорки.

Також ми писали, що після атаки на НПЗ у Татарстані соцмережі "вибухнули" мемами.