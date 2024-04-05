Україна могла вивести з ладу 15% НПЗ Росії, — Reuters
Атаки України по нафтопереробних заводах у Росії могли вивести з ладу 15% російських потужностей. Так вважають у НАТО.
Про це пише Reuters.
Ремонт може зайняти багато часу
За підрахунками видання, більше 14% російських потужностей виведено з ладу.
Як каже неназваний чиновник НАТО, масштаби збитків внаслідок атак значні й ремонт підприємств може зайняти "значний час".
"Дедалі менше таких об'єктів російської енергетики та критичної інфраструктури, які захищені від потенційних ударів", — зазначив чиновник.
Нагадаємо, росіяни мають труднощі з ремонтом пошкоджених нафтопереробних заводів. Вони пов'язані із санкціями, які ввели західні країни проти країни-агресорки.
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