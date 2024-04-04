На нафтопереробних заводах Росії проблеми з обслуговуванням та ремонтом

Пожежа на НПЗ РФ. Фото: росЗМІ

Російські нафтові компанії стикаються з труднощами у проведенні ремонтних робіт на нафтопереробних заводах через санкції, які запроваджуються західними країнами. Ці проблеми посилюються через атаки українських безпілотників.

Про це повідомляє Reuters.

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Причини масштабних проблем на російських НПЗ

У статті йдеться зокрема про випадок, який стався 4 січня 2024 року на найбільшому нафтопереробному заводі російської нафтової компанії "Лукойл". Після того як інженери виявили поломку турбіни на НПЗ та зрозуміли масштаб проблеми, виявилося, що лише одна компанія може відремонтувати цю установку, проте вона була американською.

Ця фірма, що спеціалізується на нафтовому машинобудуванні і належить транснаціональному концерну UOP, покинула Росію після її повномасштабного вторгнення до України.

"Інженери кинулися шукати запчастини, але нічого не змогли знайти. Потім вся установка просто зупинилася", — повідомляють джерела, наближені до "Лукойл".

Інші джерела видання повідомили, що одна з двох наявних установок каталітичного крекінгу, яка використовується для перетворення важких вуглеводнів на бензин, не працює з січня. І досі невідомо, коли її вдасться відремонтувати через брак досвіду в Росії.

В результаті НПЗ НОРСИ — четвертий за величиною в Росії — зменшив виробництво бензину на 40%. Це є прикладом масштабних проблем в енергетичному секторі Росії, де деякі нафтові компанії намагаються відремонтувати свої заводи, побудовані за допомогою американських і європейських інжинірингових компаній, в умовах західних санкцій.

Труднощі збільшилися через атаки українських безпілотників, які нанесли удари по щонайменше 12-ти російських нафтопереробних заводів цього року. За підрахунками Reuters, ці атаки змусили російські НПЗ закрити близько 14% потужностей у першому кварталі.

"Якщо потік безпілотників продовжуватиметься такими темпами, а російська протиповітряна оборона не покращиться, Україна зможе скоротити російські нафтопереробні потужності швидше, ніж російські фірми зможуть їх відремонтувати", — сказав експерт з енергетичної галузі Росії Сергєй Вакуленко.

Що ще треба знати

Нагадаємо, міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне заявив, що Україна має абсолютне право атакувати нафтопереробні заводи на території Росії. Він наголосив, що ці цілі абсолютно легітимні як військова інфраструктура.

Ми також писали, що президент Фінляндії Александр Стубб прокоментував удари українських військових по нафтопереробних заводах Російської Федерації. Він наголосив, що загарбники розуміють лише таку мову.