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У российских НПЗ серьезные трудности с ремонтом и обслуживанием

4 апреля 2024 14:45
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
На нефтеперерабатывающих заводах России проблемы с обслуживанием и ремонтом
Пожар на НПЗ РФ Фото: росСМИ
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Российские нефтяные компании сталкиваются с трудностями в проведении ремонтных работ на нефтеперерабатывающих заводах из-за санкций, вводимых западными странами. Эти проблемы усугубляются из-за атак украинских беспилотников.

Об этом сообщает Reuters.

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Причины масштабных проблем на российских НПЗ

В статье говорится, в частности, о случае, произошедшем 4 января 2024 года на крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе российской нефтяной компании "Лукойл". После того как инженеры обнаружили поломку турбины на НПЗ и поняли масштаб проблемы, оказалось, что только одна компания может отремонтировать эту установку, однако она была американской.

Эта фирма, специализирующаяся на нефтяном машиностроении и принадлежащая транснациональному концерну UOP, покинула Россию после ее полномасштабного вторжения в Украину.

"Инженеры бросились искать запчасти, но ничего не смогли найти. Потом вся установка просто остановилась", — сообщают источники, приближенные к "Лукойлу".

Другие источники издания сообщили, что одна из двух имеющихся установок каталитического крекинга, используемая для превращения тяжелых углеводородов в бензин, не работает с января. До сих пор неизвестно, когда ее удастся отремонтировать из-за отсутствия опыта в России.

В результате НПЗ НОРСИ — четвертый по величине в России – уменьшил производство бензина на 40%. Это пример масштабных проблем в энергетическом секторе России, где некоторые нефтяные компании пытаются отремонтировать свои заводы, построенные с помощью американских и европейских инжиниринговых компаний, в условиях западных санкций.

Затруднения увеличились из-за атак украинских беспилотников, нанесших удары по по меньшей мере 12 российских нефтеперерабатывающих заводов в этом году. По подсчетам Reuters, эти атаки вынудили российские НПЗ закрыть около 14% мощностей в первом квартале.

"Если поток беспилотников будет продолжаться такими темпами, а российская противовоздушная оборона не улучшится, Украина сможет сократить российские нефтеперерабатывающие мощности быстрее, чем российские фирмы смогут их отремонтировать", — сказал эксперт по энергетической отрасли России Сергей Вакуленко.

Что еще нужно знать

Напомним, министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне заявил, что у Украины есть абсолютное право атаковать нефтеперерабатывающие заводы на территории России. Он подчеркнул, что эти цели абсолютно легитимны как военная инфраструктура.

Мы также писали, что президент Финляндии Александр Стубб прокомментировал удары украинских военных по нефтеперерабатывающим заводам Российской Федерации. Он подчеркнул, что захватчики понимают только такой язык.

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