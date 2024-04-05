Украина могла вывести из строя 15% НПЗ России, — Reuters
Атаки Украины по нефтеперерабатывающим заводам в России могли вывести из строя 15% российских мощностей. Так считают в НАТО.
Об этом пишет Reuters.
Ремонт может занять много времени
По подсчетам издания, более 14% российских мощностей выведены из строя.
Как говорит неназванный чиновник НАТО, масштабы ущерба в результате атак значительны и ремонт предприятий может занять "значительное время".
"Все меньше таких объектов российской энергетики и критической инфраструктуры, которые защищены от потенциальных ударов", — отметил чиновник.
Напомним, россияне испытывают трудности с ремонтом поврежденных нефтеперерабатывающих заводов. Они связаны с санкциями, введенными западными странами против страны-агрессора.
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