Украина могла вывести из строя 15% НПЗ России, — Reuters

Пожар на НПЗ в Краснодаре. Фото: ТАСС

Атаки Украины по нефтеперерабатывающим заводам в России могли вывести из строя 15% российских мощностей. Так считают в НАТО.

Об этом пишет Reuters.

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По подсчетам издания, более 14% российских мощностей выведены из строя.

Как говорит неназванный чиновник НАТО, масштабы ущерба в результате атак значительны и ремонт предприятий может занять "значительное время".

"Все меньше таких объектов российской энергетики и критической инфраструктуры, которые защищены от потенциальных ударов", — отметил чиновник.

Напомним, россияне испытывают трудности с ремонтом поврежденных нефтеперерабатывающих заводов. Они связаны с санкциями, введенными западными странами против страны-агрессора.

Также мы писали, что после атаки на НПЗ в Татарстане соцсети "взорвались" мемами.