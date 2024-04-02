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Атака на НПЗ у Татарстані — українці завалили мережу мемами

2 квітня 2024 13:26
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Атака на НПЗ у Татарстані — українці завалили мережу мемами
Наслідки атаки безпілотника в Росії. Фото: росЗМІ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Служба безпеки України та Головне управління розвідки у ході спільної спецоперації уразили нафтопереробний завод у російському Татарстані у вівторок, 2 квітня. У відповідь на інцидент українці відреагували мемами. 

Новини.LIVE зібрали добірку найпопулярніших жартів. 

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Жарти про атаку на НПЗ у Татарстані

Атака на НПЗ в Татарстані
Мем про атаку на НПЗ. Фото: Telegram
Атака на НПЗ в Татарстані
Мем про атаку на НПЗ. Фото: Telegram
Атака на НПЗ в Татарстані
Мем про атаку на НПЗ. Фото: Telegram
Атака на НПЗ в Татарстані
Мем про атаку на НПЗ. Фото: Telegram
Атака на НПЗ в Татарстані
Мем про атаку на НПЗ. Фото: Telegram
Атака на НПЗ в Татарстані
Мем про атаку на НПЗ. Фото: Telegram
Атака на НПЗ в Татарстані
Мем про атаку на НПЗ. Фото: Telegram
Атака на НПЗ в Татарстані
Мем про атаку на НПЗ. Фото: Telegram

Що ще варто знати про атаку на НПЗ

Нагадаємо, 2 квітня у російському Татарстані пролунали вибухи на нафтопереробному заводі. Після цього на підприємстві виникла сильна пожежа. Місцеві жителі стверджують, що бачили безпілотники, які атакували підприємство. Також відомо про поранених.

Згодом у мережі показали відео моменту атаки велетенського безпілотника на завод дронів у Росії.

Пізніше в СБУ та ГУР прокоментували атаку на НПЗ. 

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