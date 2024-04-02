Атака на НПЗ у Татарстані — українці завалили мережу мемами
Служба безпеки України та Головне управління розвідки у ході спільної спецоперації уразили нафтопереробний завод у російському Татарстані у вівторок, 2 квітня. У відповідь на інцидент українці відреагували мемами.
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Жарти про атаку на НПЗ у Татарстані
Що ще варто знати про атаку на НПЗ
Нагадаємо, 2 квітня у російському Татарстані пролунали вибухи на нафтопереробному заводі. Після цього на підприємстві виникла сильна пожежа. Місцеві жителі стверджують, що бачили безпілотники, які атакували підприємство. Також відомо про поранених.
Згодом у мережі показали відео моменту атаки велетенського безпілотника на завод дронів у Росії.
Пізніше в СБУ та ГУР прокоментували атаку на НПЗ.
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