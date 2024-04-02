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Атака на НПЗ в Татарстане — украинцы завалили сеть мемами

2 апреля 2024 13:26
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Атака на НПЗ в Татарстане — украинцы завалили сеть мемами
Последствия атаки беспилотника в России. Фото: росСМИ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Служба безопасности Украины и Главное управление разведки в ходе совместной спецоперации поразили нефтеперерабатывающий завод в Татарстане во вторник, 2 апреля. В ответ на инцидент украинцы отреагировали мемами.

Новини.LIVE собрали подборку самых популярных шуток.

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Шутки об атаке на НПЗ в Татарстане

Атака на НПЗ в Татарстане
Мем об атаке на НПЗ. Фото: Telegram
Атака на НПЗ в Татарстане
Мем об атаке на НПЗ. Фото: Telegram
Атака на НПЗ в Татарстане
Мем об атаке на НПЗ. Фото: Telegram
Атака на НПЗ в Татарстане
Мем об атаке на НПЗ. Фото: Telegram
Атака на НПЗ в Татарстане
Мем об атаке на НПЗ. Фото: Telegram
Атака на НПЗ в Татарстане
Мем об атаке на НПЗ. Фото: Telegram
Атака на НПЗ в Татарстане
Мем об атаке на НПЗ. Фото: Telegram
Атака на НПЗ в Татарстане
Мем об атаке на НПЗ. Фото: Telegram

Что еще следует знать об атаке на НПЗ

Напомним, 2 апреля в российском Татарстане раздались взрывы на нефтеперерабатывающем заводе. После этого на предприятии возник сильный пожар. Местные жители утверждают, что видели атаковавшие предприятие беспилотники. Также известно о раненых.

Впоследствии в сети показали видео момента атаки гигантского беспилотника на завод дронов в России.

Позже в СБУ и ГУР прокомментировали атаку на НПЗ.

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