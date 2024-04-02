Атака на НПЗ в Татарстане — украинцы завалили сеть мемами
Служба безопасности Украины и Главное управление разведки в ходе совместной спецоперации поразили нефтеперерабатывающий завод в Татарстане во вторник, 2 апреля. В ответ на инцидент украинцы отреагировали мемами.
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Шутки об атаке на НПЗ в Татарстане
Что еще следует знать об атаке на НПЗ
Напомним, 2 апреля в российском Татарстане раздались взрывы на нефтеперерабатывающем заводе. После этого на предприятии возник сильный пожар. Местные жители утверждают, что видели атаковавшие предприятие беспилотники. Также известно о раненых.
Впоследствии в сети показали видео момента атаки гигантского беспилотника на завод дронов в России.
Позже в СБУ и ГУР прокомментировали атаку на НПЗ.
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