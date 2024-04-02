Пожежа на нафтопереробному заводі в РФ 2 квітня — що відомо

В Росії пролунали вибухи на нафтопереробному заводі — помічені безпілотники
У російському Татарстані у вівторок, 2 квітня, пролунали вибухи на нафтопереробному заводі після чого виникла пожежа. Місцеві жителі стверджують, що бачили безпілотники, які атакували підприємство, є поранені.
Про це повідомляють російські пабліки.
Вибух на нафтопереробному заводі в РФ 2 квітня
Оновлено 08:49. ЗМІ повідомляють, що окрім НПЗ, прилетіло по території особливої економічної зони "Єлабуга", де нібито виготовляли "шахеди".
Російські ЗМІ повідомили, що сьогодні прогриміли вибухи в особливій економічній зоні Єлабуга, Татарстан. Очевидці запевняють, що нібито сталася атака дронів на місцевий нафтопереробний завод "Єлаз-Нафтопродукт".
Росіяни заявляють, що близько 07:00 два дрони впали на території місцевого гуртожитку в особливій економічній зоні Єлабуга, а потім сталося кілька вибухів.
"Сьогодні вранці на підприємства республіки в Єлабузі та Нижньокамську було здійснено атаку безпілотних літальних апаратів. Серйозних руйнувань немає, технологічний процес підприємств не порушено. У Єлабузі, на жаль, є постраждалі внаслідок руйнування приміщення. Їм надається вся необхідна допомога", — повідомив глава Татарстану Рустам Мінніханов.
Зазначимо, що місто розташоване за понад 1 000 км від Москви.
Нагадаємо, 1 квітня поблизу Москви сталася пожежа на підприємстві. Відомо, що займання відбулося на "Електроізоліті", що за 70 км від російської столиці.
Декількома годинами раніше палав вже машинобудівний завод в Єкатеринбурзі. Попередньо площа пожежі — близько 800 квадратних метрів.
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