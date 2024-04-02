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В Росії пролунали вибухи на нафтопереробному заводі — помічені безпілотники

2 квітня 2024 08:29
оновлено: 08:50
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Пожежа на нафтопереробному заводі в РФ 2 квітня — що відомо
Наслідки атаки безпілотника в Росії. Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У російському Татарстані у вівторок, 2 квітня, пролунали вибухи на нафтопереробному заводі після чого виникла пожежа. Місцеві жителі стверджують, що бачили безпілотники, які атакували підприємство, є поранені.

Про це повідомляють російські пабліки.

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Оновлено 08:49. ЗМІ повідомляють, що окрім НПЗ, прилетіло по території особливої економічної зони "Єлабуга", де нібито виготовляли "шахеди".

Російські ЗМІ повідомили, що сьогодні прогриміли вибухи в особливій економічній зоні Єлабуга, Татарстан. Очевидці запевняють, що нібито сталася атака дронів на місцевий нафтопереробний завод "Єлаз-Нафтопродукт". 

Росіяни заявляють, що близько 07:00 два дрони впали на території місцевого гуртожитку в особливій економічній зоні Єлабуга, а потім сталося кілька вибухів.

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Наслідки пожежі на нафтопереробному заводі в РФ. Фото: росЗМІ

"Сьогодні вранці на підприємства республіки в Єлабузі та Нижньокамську було здійснено атаку безпілотних літальних апаратів. Серйозних руйнувань немає, технологічний процес підприємств не порушено. У Єлабузі, на жаль, є постраждалі внаслідок руйнування приміщення. Їм надається вся необхідна допомога", — повідомив глава Татарстану Рустам Мінніханов. 

Зазначимо, що місто розташоване за понад 1 000 км від Москви.

Нагадаємо, 1 квітня поблизу Москви сталася пожежа на підприємстві. Відомо, що займання відбулося на "Електроізоліті", що за 70 км від російської столиці. 

Декількома годинами раніше палав вже машинобудівний завод в Єкатеринбурзі. Попередньо площа пожежі — близько 800 квадратних метрів. 

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вибух
нафта
Росія

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