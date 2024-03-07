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В Росії триває серія пожеж — горять два стратегічних об'єкти

7 березня 2024 13:54
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
В Росії триває серія пожеж — горять два стратегічних об'єкти
Пожежа у військовому училищі в місті Казань. Фото: скриншот
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

В Росії одночасно горять два стратегічних об'єкти. Мережею вже ширяться фото та відео з місць подій.

Про це повідомив телеграм-канал "Ми Україна | Новини сьогодні" в четвер, 7 березня.

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Пожежа у Казані 7 березня

За даними російських ЗМІ, у Казані спалахнула масштабна пожежа у військовому училищі на Оренбурзькій дорозі. За словами свідків, полум’я охопило казарму і поширилося на дах.

Пожежі присвоєно другий ранг складності, зараз на місці працюють пожежники.

"Технологічний інцидент" на території "Сєвєрсталі"

Також нам відомо про технологічну аварію на території "Сєвєрсталі" у Череповці. На заводі близько 05:45 прогримів вибух, який почули багато мешканців міста.

Нагадаємо, що нещодавно повідомлялося про пожежу на складі паливно-мастильних матеріалів в Курській області.

Раніше ми писали, що у Бєлгородській області трапилася масштабна пожежа на Губкінській нафтобазі, яку нібито атакував безпілотник.

Також ми повідомляли про масштабну пожежу в тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області.

росія
пожежа
ЗМІ
вогонь

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