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В Санкт-Петербурге пылает ледокол "Ермак" — видео с места инцидента

29 февраля 2024 16:05
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Санкт-Петербурге пылает ледокол "Ермак" — видео с места инцидента
Пожар на ледоколе "Ермак" в Санкт-Петербурге. Фото: скриншот с видео
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В порту Санкт-Петербурга загорелся российский ледокол "Ермак". Пока причина пожара неизвестна.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в четверг, 29 февраля.

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В ведомстве утверждают, что ледокол, на котором произошел пожар, был пришвартован в Большом порту Санкт-Петербурга. Там добавили, что это судно уже не используется и подлежит утилизации.

Известно, что пожар начался на первой и второй палубах. О пострадавших не сообщается. Однако в соцсетях говорят, что возгорание могло произойти во время сварочных работ.

На видео можно увидеть, что на место происшествия прибыли пожарные, которые пытаются локализовать огонь.

Напомним, 25 февраля в России в Волгограде произошел пожар на оптово-строительном рынке. Предварительно в одном из построек загорелись бытовые вещи.

Также мы писали, что в российском Ижевске 17 февраля произошел пожар на промышленном предприятии. В общей сложности для ликвидации возгорания привлекли более 70 человек.

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пожарная опасность
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Россия

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