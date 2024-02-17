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У російському Іжевську сталася масштабна пожежа на підприємстві — деталі

17 лютого 2024 07:42
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У російському Іжевську сталася масштабна пожежа на підприємстві — деталі
Пожежа на підприємстві. Фото: росЗМІ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У російському місті Іжевськ у суботу, 17 лютого, горіло промислове підприємство. Причини пожежі наразі не повідомляються.

Про це пишуть російські ЗМІ.

Пожежа на підприємстві в Іжевську 17 лютого

Відомо, що пожежа в будівлі поширилася на площу 2800 квадратних метрів.

За даними російського МНС, загалом для ліквідації загоряння залучили понад 70 осіб та 33 одиниці техніки.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Причиною масштабної пожежі та яке саме підприємство вона охопила — невідомо. 

Нагадаємо, у Курській області РФ розгорілася потужна пожежа. Там палала нафтобаза нібито внаслідок атаки дронів.

Також ми писали, що у Москві сталася пожежа на заводі МіГ на Ленінградському проспекті. За попередньою інформацією, горів реконструйований цех, який прибудований до діючого корпусу заводу.

Крім того, у Москві сталося загоряння на нафтопереробному заводі "Газпромнафти". Він є основним постачальником палива для столичних російських аеропортів.

пожежа
окупанти
підприємства
війна в Україні
Росія

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