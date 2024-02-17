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В российском Ижевске произошел масштабный пожар на предприятии — детали

17 февраля 2024 07:42
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В российском Ижевске произошел масштабный пожар на предприятии — детали
Пожар на предприятии. Фото: росСМИ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В российском городе Ижевск в субботу, 17 февраля, горело промышленное предприятие. Причины пожара пока не сообщаются.

Об этом пишут российские СМИ.

Пожар на предприятии в Ижевске 17 февраля

Известно, что пожар в здании распространился на площадь в 2800 квадратных метров.

По данным российского МЧС, всего для ликвидации возгорания привлекли более 70 человек и 33 единиц техники.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Причиной масштабного пожара и какое предприятие она охватила — неизвестно.

Напомним, в Курской области РФ разгорелся мощный пожар. Там пылала нефтебаза якобы в результате атаки дронов.

Также мы писали, что в Москве произошел пожар на заводе МиГ на Ленинградском проспекте. По предварительной информации, горел реконструированный цех, пристроенный к действующему корпусу завода.

Кроме того, в Москве произошло возгорание на нефтеперерабатывающем заводе "Газпромнефти". Он является главным поставщиком топлива для столичных российских аэропортов.

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предприятия
война в Украине
Россия

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