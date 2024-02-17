В российском Ижевске произошел масштабный пожар на предприятии — детали
В российском городе Ижевск в субботу, 17 февраля, горело промышленное предприятие. Причины пожара пока не сообщаются.
Об этом пишут российские СМИ.
Пожар на предприятии в Ижевске 17 февраля
Известно, что пожар в здании распространился на площадь в 2800 квадратных метров.
По данным российского МЧС, всего для ликвидации возгорания привлекли более 70 человек и 33 единиц техники.
По предварительной информации, пострадавших нет.
Причиной масштабного пожара и какое предприятие она охватила — неизвестно.
Напомним, в Курской области РФ разгорелся мощный пожар. Там пылала нефтебаза якобы в результате атаки дронов.
Также мы писали, что в Москве произошел пожар на заводе МиГ на Ленинградском проспекте. По предварительной информации, горел реконструированный цех, пристроенный к действующему корпусу завода.
Кроме того, в Москве произошло возгорание на нефтеперерабатывающем заводе "Газпромнефти". Он является главным поставщиком топлива для столичных российских аэропортов.
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