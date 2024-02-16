У російській Астрахані сталася пожежа у житловому будинку
У російській Астрахані сталася пожежа у житловому будинку. Вогонь охопив 400 квадратних метрів.
Про це повідомили росЗМІ у п'ятницю, 16 лютого.
Чергова пожежа в Росії
Загоряння сталося близько 04:00. РосЗМІ пишуть, що внаслідок пожежі люди не постраждали. Вогонь ліквідували приблизно за годину.
Відомо, що горіла покрівля та внутрішнє оздоблення будівлі в Кіровському районі. На місці працювали 12 одиниць техніки та 36 осіб особового складу.
Нагадаємо, 15 лютого у російській столиці Москва сталася пожежа в будівлі майданчика для проведення заходів "Известия Hall".
Також вчора пожежа сталася й у Курській області. За словами місцевої влади, горіла нафтобаза нібито внаслідок атаки дронів.
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