Пожежа в Астрахані. Фото: МНС РФ

У російській Астрахані сталася пожежа у житловому будинку. Вогонь охопив 400 квадратних метрів.

Про це повідомили росЗМІ у п'ятницю, 16 лютого.

Чергова пожежа в Росії

Загоряння сталося близько 04:00. РосЗМІ пишуть, що внаслідок пожежі люди не постраждали. Вогонь ліквідували приблизно за годину.

Відомо, що горіла покрівля та внутрішнє оздоблення будівлі в Кіровському районі. На місці працювали 12 одиниць техніки та 36 осіб особового складу.

Допис росЗМІ. Фото: скриншот

Нагадаємо, 15 лютого у російській столиці Москва сталася пожежа в будівлі майданчика для проведення заходів "Известия Hall".

Також вчора пожежа сталася й у Курській області. За словами місцевої влади, горіла нафтобаза нібито внаслідок атаки дронів.