В российской Астрахани произошел пожар в жилом доме
В российской Астрахани произошел пожар в жилом доме. Огонь охватил 400 квадратных метров.
Об этом сообщили росСМИ в пятницу, 16 февраля.
Очередной пожар в России
Возгорание произошло около 04:00. РосСМИ пишут, что в результате пожара люди не пострадали. Огонь ликвидировали примерно через час.
Известно, что горела кровля и внутренняя отделка здания в Кировском районе. На месте работало 12 единиц техники и 36 человек личного состава.
Напомним, 15 февраля в российской столице Москва произошел пожар в здании площадки для проведения мероприятий "Известия Hall".
Также вчера пожар произошел и в Курской области. По словам местных властей, горела нефтебаза якобы в результате атаки дронов.
Читайте Новини.LIVE!