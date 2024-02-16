Пожар в Астрахани. Фото: МЧС РФ

В российской Астрахани произошел пожар в жилом доме. Огонь охватил 400 квадратных метров.

Об этом сообщили росСМИ в пятницу, 16 февраля.

Очередной пожар в России

Возгорание произошло около 04:00. РосСМИ пишут, что в результате пожара люди не пострадали. Огонь ликвидировали примерно через час.

Известно, что горела кровля и внутренняя отделка здания в Кировском районе. На месте работало 12 единиц техники и 36 человек личного состава.

Пост росСМИ. Фото: скриншот

Напомним, 15 февраля в российской столице Москва произошел пожар в здании площадки для проведения мероприятий "Известия Hall".

Также вчера пожар произошел и в Курской области. По словам местных властей, горела нефтебаза якобы в результате атаки дронов.