У Санкт-Петербурзі палає криголам "Єрмак" — відео з місця інциденту
У порту Санкт-Петербурга загорівся російський криголам "Єрмак". Наразі причина пожежі невідома.
Про це повідомила пресслужба МНС Росії в четвер, 29 лютого.
Що відомо про пожежу на криголамі "Єрмак" 29 лютого
У відомстві стверджують, що криголам, на якому сталася пожежа, було пришвартовано у Великому порту Санкт-Петербурга. Там додали, що це судно вже не використовують та воно підлягає утилізації.
Відомо, що пожежа почалася на першій і другій палубах. Про постраждалих не повідомляється. Проте в соцмережах кажуть, що загорання могло статися під час зварювальних робіт.
На відео можна побачити, що на місце події прибули пожежники, які намагаються локалізувати вогонь.
Нагадаємо, 25 лютого в Росії в місті Волгоград сталася пожежа на оптово-будівельному ринку. Попередньо в одній із будівель загорілися побутові речі.
Також ми писали, що в російському Іжевську 17 лютого сталася пожежа на промисловому підприємстві. Загалом для ліквідації загоряння залучили понад 70 осіб.
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