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У Санкт-Петербурзі палає криголам "Єрмак" — відео з місця інциденту

29 лютого 2024 16:05
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У Санкт-Петербурзі палає криголам "Єрмак" — відео з місця інциденту
Пожежа на криголамі "Єрмак" в Санкт-Петербурзі. Фото: скриншот з відео
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У порту Санкт-Петербурга загорівся російський криголам "Єрмак". Наразі причина пожежі невідома. 

Про це повідомила пресслужба МНС Росії в четвер, 29 лютого.

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У відомстві стверджують, що криголам, на якому сталася пожежа, було пришвартовано у Великому порту Санкт-Петербурга. Там додали, що це судно вже не використовують та воно підлягає утилізації.

Відомо, що пожежа почалася на першій і другій палубах. Про постраждалих не повідомляється. Проте в соцмережах кажуть, що загорання могло статися під час зварювальних робіт. 

На відео можна побачити, що на місце події прибули пожежники, які намагаються локалізувати вогонь. 

Нагадаємо, 25 лютого в Росії в місті Волгоград сталася пожежа на оптово-будівельному ринку. Попередньо в одній із будівель загорілися побутові речі. 

Також ми писали, що в російському Іжевську 17 лютого сталася пожежа на промисловому підприємстві. Загалом для ліквідації загоряння залучили понад 70 осіб.

пожежа
корабель
пожежна небезпека
рятувальники
Росія

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