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У російському Волгограді горить ринок

25 лютого 2024 14:00
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У російському Волгограді горить ринок
Пожежа на ринку в Росії. Фото: скриншот з відео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У російському місті Волгоград 25 лютого трапилася пожежа на оптово-будівельному ринку. За попередньою інформацією, в одній із будівель трапилося загоряння побутових речей.

Про це повідомляють росЗМІ.

Пожежа на ринку в російському Волгограді 25 лютого

Російські ЗМІ повідомляють, що 25 лютого у Волгограді трапилася пожежа, площею 30 кв.м на оптово-будівельному ринку Тулака. 

 

За попередньою інформацією, в одній із будівель трапилося займання побутових речей. На місце прибули пожежники та усі відповідні служби. 

"Пожежники та рятувальні підрозділи класифікували загоряння як пожежу 2-го рангу, що свідчить про середній ступінь складності ліквідації займання", — кажуть російські служби. 

Інформації про постраждалих чи загиблих немає. Точні деталі та причини пожежі з'ясовуються. 

Нагадаємо, 24 лютого пролунав вибух та почалася пожежа на Новолипецькому металургійному комбінаті в Росії. В СБУ та ГУР заявили, що це результати спільної роботи спецслужб, адже там виготовляють сировину, яка іде на виробництво російських ракет, артилерії, безпілотників тощо. 

Також ми писали, що нещодавно в окупованому Маріуполі підірвалися інженери російської армії. Відомо, що окупанти збиралися відремонтувати залізницю.

пожежа
ринок
рятувальники
Росія

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