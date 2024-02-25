У російському Волгограді горить ринок
У російському місті Волгоград 25 лютого трапилася пожежа на оптово-будівельному ринку. За попередньою інформацією, в одній із будівель трапилося загоряння побутових речей.
Про це повідомляють росЗМІ.
Пожежа на ринку в російському Волгограді 25 лютого
Російські ЗМІ повідомляють, що 25 лютого у Волгограді трапилася пожежа, площею 30 кв.м на оптово-будівельному ринку Тулака.
За попередньою інформацією, в одній із будівель трапилося займання побутових речей. На місце прибули пожежники та усі відповідні служби.
"Пожежники та рятувальні підрозділи класифікували загоряння як пожежу 2-го рангу, що свідчить про середній ступінь складності ліквідації займання", — кажуть російські служби.
Інформації про постраждалих чи загиблих немає. Точні деталі та причини пожежі з'ясовуються.
Нагадаємо, 24 лютого пролунав вибух та почалася пожежа на Новолипецькому металургійному комбінаті в Росії. В СБУ та ГУР заявили, що це результати спільної роботи спецслужб, адже там виготовляють сировину, яка іде на виробництво російських ракет, артилерії, безпілотників тощо.
Також ми писали, що нещодавно в окупованому Маріуполі підірвалися інженери російської армії. Відомо, що окупанти збиралися відремонтувати залізницю.
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