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В российском Волгограде горит рынок

25 февраля 2024 14:00
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В российском Волгограде горит рынок
Пожар на рынке в России. Фото: скриншот с видео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В российском городе Волгоград 25 февраля произошел пожар на оптово-строительном рынке. По предварительной информации, в одном из зданий произошло возгорание бытовых вещей.

Об этом сообщают росСМИ.

Пожар на рынке в российском Волгограде 25 февраля

Российские СМИ сообщают, что 25 февраля в Волгограде произошел пожар площадью 30 кв.м на оптово-строительном рынке Тулака.

 

По предварительной информации, в одном из зданий произошло возгорание бытовых вещей. На место прибыли пожарные и все службы.

"Пожарные и спасательные подразделения классифицировали возгорание как пожар 2-го ранга, что свидетельствует о средней степени сложности ликвидации возгорания", — говорят российские службы.

Информации о пострадавших или погибших нет. Точные детали и причины пожара устанавливаются.

Напомним, 24 февраля раздался взрыв и начался пожар на Новолипецком металлургическом комбинате в России. В СБУ и ГУР заявили, что это результаты совместной работы спецслужб, ведь там изготавливают сырье, которое идет на производство российских ракет, артиллерии, беспилотников и тому подобное.

Также мы писали, что недавно в оккупированном Мариуполе взорвались инженеры российской армии. Известно, что оккупанты собирались отремонтировать железную дорогу.

пожар
рынок
спасатели
Россия

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